Designan nuevo viceministro de Orden Interno: Jorge Cárdenas es designado por Mininter

El Poder Ejecutivo oficializó la aceptación de la renuncia de Maxfredid Félix Pérez Rodríguez al cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Nombrar reemplazo

El documento fue firmado por el presidente José Jerí Oré y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, en donde se le agradece a Pérez Rodríguez por los servicios prestados al sector.

Inmediatamente, a través de la Resolución Suprema N° 309-2025-IN se designa a Jorge Washington Cárdenas Saez, como el nuevo titular del Viceministerio de Orden Interno.

Ambas resoluciones se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley que regula el nombramiento de funcionarios públicos, y el Decreto Legislativo N°1266, que establece la organización y funciones del Ministerio del Interior.

Como se recuerda, este cargo de confianza da la potestad de coordinar las políticas relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y la gestión de la Policía Nacional del Perú.

Otros cambios

A través de la Resolución Suprema Nº 059-2025-DE , el Poder Ejecutivo designó a Walter Fernando Chávez Cruz en el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa. Cabe señalar que en la parte considerativa, se precisa que el cargo estaba vacante, por lo que resultaba necesario una nueva designación.

Por otro lado, se vendrán nuevas designaciones en los próximos días, pues el último viernes, el viceministro de Economía Erick Lahura Serrano renunció al cargo. Su renuncia fue aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas fue publicada en el diario El Peruano este sábado. Otro en renunciar, fue el viceministro de Haciendo, Rodolfo Acuña.

Lahura había asumido funciones previamente como viceministro de Hacienda, posteriormente pasó al despacho de Economía, tras la renuncia de Denisse Miralles, quien actualmente es la titular del MEF.

Como es usual, algunos viceministros vienen presentando sus renuncias al cargo tras dos semanas del cambio de gobierno, tras la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de la República y la renuncia de los ministros del Gabinete de Eduardo Arana.

