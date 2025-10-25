Guillermo Bermejo condenado: Zaira Arias lo reemplazará en el Congreso hasta se ratifique sentencia, según experto

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, explicó que procedimiento que seguirá en el Congreso tras la condena de Guillermo Bermejo de 15 años de prisión por afiliación terrorista.

¿Qué sucederá con su curul?

Debido a que Bermejo ingresó al Parlamento como congresista del partido de Perú Libre, tras su condena por su participación en una célula de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, si se ratifica en segunda instancia judicial su sentencia, se castigaría a la organización política, según Rospigliosi.

"Cuando un parlamentario es sentenciado en doble instancia por un delito como el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos o terrorismo, (...) según el artículo 15 A del Congreso, dice que cuando la sentencia es firme, ósea doble instancia, el congresista es vacado del cargo, pero se castiga al partido político que lo llevó al Congreso ¿Y el castigo cuál es? Que no va a reemplazarlo un congresista del mismo partido político es un castigo al partido ", explicó.

El lugar del parlamentario pasaría al de otro partido que quedó en segundo lugar en el mismo distrito electoral que el de Bermejo, quien ingresó por Lima. Así sucede cuando la sentencia es firme, pero como aún ha sido en primera instancia, ello aún no sucederá y quien lo reemplazará será su accesitaria Zaira Arias.

" Como es de primera instancia, hasta que se resuelva la apelación, momentáneamente lo va a reemplazar un congresista accesitario de su partido, pero solamente momentáneamente hasta que se resuelva la apelación. Cuando se resuelva la apelación y la sala, la segunda instancia, ratifica la sentencia por terrorismo, automáticamente ese accesitario de su partido se va y entra de otro partido político", detalló el constitucionalista.

¿Quién es Zaira Arias?

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la siguiente en la lista parlamentaria de Perú Libre por Lima es Zaira Arias, quien obtuvo 4.416 voto en los comicios de 2021.

Arias es ex candidata al Congreso y activista política vinculada a causas sociales. Fue https://x.com/ONPE_oficial, un mes antes, cuando era secretaria de asuntos sociales en Lima del partido, había denunciado que se falsificó su firma para inscribirla en la lista de regidores del candidato a la alcaldía de Lima, Yuri Castro.

En enero del 2023, fue detenida por la Policía Nacional tras lanzar pintura roja contra manifestantes y agentes del orden en medio de la denominada Marcha por la Paz en Cercado de Lima.

Tras la sentencia de 15 años de prisión efectiva contra Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a organización terrorista, tras determinarse que participó en una célula de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, el parlamentario será reemplazado en el Congreso por su accesitaria hasta que se confirme sentencia en segunda instancia, así lo confirmó el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi.