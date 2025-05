Difunden audios atribuidos a Juan Fernández Jerí y exabogado de Fuerza Popular: "Yo me voy a encargar de Pérez"

19/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público investiga una serie de audios entregados por un testigo protegido, los cuales estarían vinculados a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC). En uno de estos registros, se menciona un supuesto plan para perjudicar al fiscal José Domingo Pérez, según reveló el programa "Punto Final".

Revelan audios atribuidos a Fernández Jerí

Las grabaciones fueron remitidas a la Fiscalía de la Nación el pasado 28 de abril. El testigo llegó acompañado de su abogado y los audios fueron recibidos por el fiscal supremo Hernán Mendoza, asignado al despacho de la fiscal de la Nación.

De acuerdo con la información difundida, los mensajes de voz habrían sido enviados por Fernández Jerí a Christian Salas, entonces abogado de Fuerza Popular, a través de WhatsApp en septiembre de 2024.

En ellos se hace referencia a una congresista de Fuerza Popular, identificada con el seudónimo "Roberto", utilizado para proteger su identidad, aunque se trataría de una legisladora que colaboró con la entrega de información contra la exfiscal Patricia Benavides.

"Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con (Marita) Barreto, con eso se cae sus aspiraciones. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad de que si confiesa yo ordeno abrir investigación al fiscal", dice la voz atribuida a Fernández Jerí en el audio.

"Yo me voy a encargar de Pérez"

La tesis del Ministerio Público apunta a que Fernández Jerí habría buscado que Salas convenciera a la congresista de declarar que su denuncia contra Benavides fue inducida por las fiscales Marita Barreto y Delia Espinoza. Con ello, se habría intentado frustrar la designación de Espinoza como nueva fiscal de la Nación.

En uno de los audios, una voz que se atribuye a Fernández Jerí dice: "En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano". El mensaje aludiría a José Domingo Pérez, quien fue investigado por la ANC y recientemente suspendido de sus funciones.

El reportaje también señala que desde septiembre de 2024, mes en que se habrían producido los audios, la ANC inició seis procesos disciplinarios contra Pérez Gómez.

Exabogado de Fuerza Popular se pronuncia

Fernández Jerí no ofreció declaraciones para el programa. En cambio, Christian Salas, hoy exabogado de Fuerza Popular, aseguró que nunca recibió tales mensajes.

"Esos audios, si es que hubieran existido, se hubieran propalado. ¿No cree que un dato tan importante, que involucra a la Autoridad Nacional, que tiene un proceso contra el fiscal Domingo Pérez, y a un abogado de Fuerza Popular, ya se hubiera dado?", declaró.

