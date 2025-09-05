Dina Boluarte afirma que dejará el gobierno "con un presupuesto sólido" en 2026

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó este viernes 5 de setiembre, que la economía nacional se encuentra estable y es la mejor de América del Sur. Por tal razón, aseguró que el próximo gobernante recibirá en julio de 2026 un presupuesto sólido.

Aumento de presupuesto

Durante su presentación sobre el proyecto de ley de presupuesto 2026, la jefa de Estado aseguró que su gestión dejará "un presupuesto sólido" para el próximo gobierno que sea elegido en los comicios que se realizarán el próximo año.

"Vamos a dejar el año 2026 con un presupuesto sólida para que el país siga creciendo y continúe siendo un ejemplo económico en América del Sur. Nuestro propósito es consolidar la ejecución de obras de infraestructura, porque este presupuesto refuerza el financiamiento de sectores estratégicos", sostuvo la mandataria.

¡Trabajando en unión con los Gobiernos distritales! La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra lideró la reunión con los alcaldes de las mancomunidades de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, con el objetivo de continuar trabajando de manera articulada para combatir la criminalidad... pic.twitter.com/bbheYMgDnl — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 5, 2025

La jefa de Estado recalcó que la educación, salud, transporte, seguridad y protección social, son prioridades de su gestión. Presentando un cuadro, respondió a las críticas sobre un posible "forado fiscal" que dejaría su labor, y que eso no ocurrirá por mantener los fundamentos macro fiscales.

"Según Moodys, Fitsch y Standard & Poor's (S&P), el Perú sigue manteniendo el grado de inversión, pues en sus últimos tres reportes, estas calificadoras mejoraron su perspectiva de negativa a estable. Esto es muestra clara que hemos implementado una política fiscal responsable que ha revertido la crisis", sostuvo.

Rumbo a la recuperación económica

Gracias a las medidas que tomo en materia económica, Dina Boluarte asegura que el Perú va rumbo a una recuperación económica, algo no logrado por sus antecesores recientes. Destaco los aspectos en los que se refleja esta mejora y que serán percibidos por la ciudadanía.

"Nuestro presupuesto se basa en proyecciones responsables que apuntan a un crecimiento del más del 3 %, un crecimiento real y por encima de países de la región, lo que significa más empleo, más ingresos, menos pobreza y mejores condiciones de vida", sentenció.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, indicó que el presupuesto del 2026 fue aprobado por el Consejo de Ministros la semana anterior y que fue presentado en la presente al Congreso de la República.

