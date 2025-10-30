Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte: Pide inhabilitación de 10 años

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, César Sandoval, en su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, y Raúl Pérez Reyes, en su cargo de ministro de Economía y Finanzas. Además, pide que, de determinarse responsabilidades se les inhabilite por 10 años.

Fundamentos de denuncia

La infracción se da por una presunta infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del Cargo tipificado en los artículos 384 y 399 del Código Penal.

El motivo de la denuncia se da por la aprobación y firma del Decreto Supremo N° 015-2025-MTC mediante el cual se aprueba el texto de la Adenda Nro. 5 del Contrato de Concesión para Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos en beneficio de la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur S. A.

En el texto en cuestión se aprueba la extensión del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años más, lo que el congresista califica de "ilícita, ilegítima e indebida", pues la terminación del contrato actual se dará en 2029.

"Los denunciados, valiéndose del uso fraudulento de sus atribuciones funcionales, han dispuesto la renovación de un contrato de concesión suscrito para la duración inicial de tres décadas; duplicando su duración de manera previa a su vencimiento, evadiendo la necesaria e indispensable realización de concurso público para la selección de un nuevo concesionario", sostiene.

Denuncia constitucional

Contraviene Constitución

El legislados argumentó que la decisión contravino las normal del régimen de Economía Social de Mercado y la obligación del Estado de "facilitar y vigilar" la libre competencia. Pues al extender el contrato antes de su vencimiento, los denunciado habrían concedido un "dominio absoluto y desregulado" sobre la actividad económica del puerto de Matarani a un ente privado.

"Con la aprobación del referido Decreto Supremo, se impide completamente la posibilidad de llevar a cabo una libre competencia entre agentes económicos, pues se permite que una empresa privada en especifico se apropie del control absoluto de una concesión estatal, sin permitir la evaluación de su desempeño y restringiendo la posibilidad de que nuevos agentes se postulen a ocupar tal posición", dice el texto.

Por ello, Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, César Sandoval y Raúl Pérez Reyes, por quienes solicita que sean inhabilitados para ejercer función pública por el plazo de 10 años.