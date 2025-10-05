Ana Peña Cardoza: Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente de tránsito en Arequipa

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) comunicó que la titular de esta cartera, Ana Peña, junto a su comitiva sufrieron un accidente vehicular en la ciudad de Arequipa mientras se dirigían a cumplir una actividad oficial. El incidente no trascendió a mayores y actualmente Peña y sus acompañantes se encuentran estables.

Ministra Ana Peña sufrió accidente vehicular en Arequipa

A través de un comunicado en X, el ministerio informó que Peña Cardoza junto a su comitiva se encontraban a bordo de un vehículo en el que se trasladaban a cumplir actividades programadas en Arequipa.

El accidente ocurrió en el distrito de San Juan de Tarucani, cuando se dirigían a cumplir con una tercera actividad oficial luego de haber finalizado dos de estas en otras localidades.

Tras el accidente la ministra y su equipo recibieron atención médica inmediata, mas se encuentran bajo observación de profesionales de la salud. El pronóstico tras el incidente fue que tanto Peña como sus acompañantes se encuentran estables.

Noticia en desarrollo...