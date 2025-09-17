Jorge Montero: "Si vas a ser ministro tienes que ser macho, te pagan por resultados, no para que te asustes"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se refirió a los cuestionamientos en el Gabinete por los audios atribuidos al premier Eduardo Arana y al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Para el titular del MINEM, se tiene que "ser macho" para asumir dicho cargo.

Jorge Montero defiende al Gabinete tras cuestionamientos

Jorge Montero se presentó ante la Comisión de Energía y Minas para brindar un informe sobre la política y medidas de su gestión, y las acciones que se realizan en el marco de la formalización de la minería pequeña y artesanal. Sin embargo, al salir de la sesión no pudo evitar pronunciarse sobre los recientes cuestionamientos al Gabinete de Dina Boluarte.

Como se sabe, pesan sobre el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, mociones de censura tras la difusión de audios que los implicaría en presunto tráfico de influencias en favor del reo Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo'. Ante esta situación, Montero pidió que se mantenga la objetividad durante las investigaciones a sus colegas.

Asimismo, reiteró que cada miembro del Ejecutivo carga con su "mochila", que incluye responsabilidades, investigaciones y críticas, los cuales deben asumir sin detener su trabajo.

"Los ministros cargamos duros pesos, denuncias, investigaciones y reportes periodísticos. Así es. Si no te gusta esto, vete pues, pero si vas a ser ministro tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio y seguir adelante todos los días porque te pagan por resultados, no para que te asustes", expresó.

Sobre audios atribuidos a Santiváñez y Arana

El titular del Minem también resaltó que "a cada ministro le pagan para trabajar, no para quedarse quieto y asustado", dejando entrever que pese a las duras críticas que reciban no se detendrán a menos que la presidenta de la República, Dina Boluarte les retire su confianza y solicite dar un paso al costado.

"Eso no pasa en este gabinete, aquí todos trabajamos con la mochila que corresponde a cada quien y seguiremos adelante hasta el último día, hasta que la presidenta retire su confianza o renueve. Así es en cualquier parte del mundo", agregó a la prensa.

Finalmente, recalcó que el ritmo de trabajo en cada ministerio es "intenso y frenético", y que el Ejecutivo articula esfuerzos pese a las polémicas que giren en torno a ellos. Al ser consultado sobre los audios, Jorge Montero respondió que no les preguntó directamente a sus colegas sobre ese tema y pidió no especular sobre denuncias periodísticas sin pruebas.

Las declaraciones de Jorge Montero reflejan la postura del Ejecutivo sobre las crecientes presiones políticas tras los audios que comprometen al premier Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según detalló, para ser "ministro se tiene que ser macho".