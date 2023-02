21/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, dijo que "nunca estuvo de acuerdo" con el costoso buffet de S/ 190 soles para los congresistas porque "lo único que come es sopa con canchita".

"El buffet es al medio día, con el cual yo nunca he estado de acuerdo porque, desde que empezaron a hacer ese famoso buffet, lo único que yo como es sopa con canchita, porque yo no soy de aquellos que van y ser sirven, de verdad, porque llego casi siempre tarde y ya encuentro casi nada", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el legislador consideró que la prensa nacional está exagerando la información que se ha revelado en torno a este tema.

"A mí eso me parece tremendamente exagerado, y más exagero aún cuando algunos miembros de prensa recontra exageran la cosa porque, para empezar, el buffet es al medio día. En el desayuno es un desayuno normal [...] la cena de igual forma", expresó.

De igual manera, indicó que el buffet solo se realiza el día que el Pleno del Parlamento tiene sesión. "El buffet, que usted (periodista) señala, lo elaboran una vez a la semana, el día que se tiene sesión del Pleno. Los demás días uno tiene la facultad de invitar a quien quiera y pagar su menú, porque yo cuando voy pago mi menú", detalló.

Malgasto de dinero

Desde el punto de vista de Martínez Talavera, en este tipo de beneficios que se otorgan a los legisladores se está haciendo un "malgasto del dinero del Parlamento". Además, reconoció que esto no resulta favorable para ningún integrante de la población.

"Hay un mal uso o malgasto del dinero del Parlamento, que no debiera utilizarse definitivamente en cosas que al final a nadie favorecen, porque comida es comida, yo estoy acostumbrado a comer en una carretilla, como a comer en un mercado, o comer en un lugar muy exclusivo, a mí no me afecta eso", señaló.

Amerita investigación

Por todo ello, el integrante de la bancada de Acción Popular dijo que este caso merece una exhaustiva investigación para "aclarar en detalle cual es la verdadera situación, en cuanto al menú de los congresistas".

"Yo sí voy a hacer una fiscalización porque a mí no me parece correcto que, de pronto, el Congreso de la República esté en boca de muchísima gente a consecuencia de una pésima licitación, o unos pésimos términos de referencia, que lo único que hacen es generar esa brecha y ahondar esa brecha entre el Parlamento de la República y la sociedad", agregó Edwin Martínez en Exitosa.

Mira la entrevista completa