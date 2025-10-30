EE.UU. ratifica alianza con Perú en lucha contra el crimen tras diálogo entre José Jerí y Marco Rubio

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí sostuvo un diálogo telefónico con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vía llamada telefónica con el principal objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno norteamericano con Perú con una asociación colaborativa.

Perú y Estados Unidos fortalecen diplomacia

La Presidencia del Perú recurrió a sus redes sociales oficiales para informar que el mandatario peruano de transición sostuvo comunicación con Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense en el que reafirmaron la fortaleza entre ambos países.

"El presidente de a república, José Jerí, y el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, conversaron telefónicamente y ratificaron la voluntad de ambos países de fortalecer su asociación estratégica, profundizar la cooperación en seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Abordaron también temas de seguridad y defensa", se lee en su publicación de 'X' (antes Twitter).

Además, señaló que se han comprometido a mantener "la realización de encuentros de alto nivel, a fin de continuar trabajando en los asuntos de mutuo interés de la amplia agenda bilateral que comparten el Perú y los Estados Unidos".

El presidente de la república, José Jerí, y el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, conversaron telefónicamente y ratificaron la voluntad de ambos países de fortalecer su asociación estratégica, profundizar la cooperación en seguridad ciudadana y lucha contra la... pic.twitter.com/laFXr4g7YV — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 30, 2025

Departamento de Estado de EE.UU. confirma diálogo

Por su parte el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante su página web confirmó esta comunicación entre Jerí Orué y Marco Rubio sostenida hoy. En un escrito corto explicaron que el jefe de la diplomacia del Gobierno de Donald Trump "destacó los lazos históricos entre Estados Unidos y Perú" los cuales están forjados "a lo largo de casi 200 años de relaciones diplomáticas".

"Subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y apoyar los esfuerzos del Perú para combatir la delincuencia en nuestro hemisferio", se lee en la información que detallan.

Departamento de Estado de EE.UU. comfirma diálogo entre Marco Rubio y José Jerí

Además, se indica que "ambos líderes acordaron continuar la estrecha cooperación en prioridades compartidas, como la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la estabilidad regional".

Como vemos, con el principal objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno norteamericano con Perú con una asociación colaborativa, este jueves 30 de octubre, el presidente de la República José Jeró sostuvo un diálogo, vía llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Así lo informó la Presidencia del Perú a través de sus canales oficiales. De igual manera, ello fue confirmado por el Departamento de Estado de EE.UU. en su web.