Jorge Chávez Cotrina sobre nuevo ministro del Interior: "No es un improvisado como los anteriores"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, visitó los estudios de Exitosa para conocer su postura frente a la coyuntura nacional. Dentro de esta charla, el fiscal se refirió al cuestionado grupo 'Gorex' presentado meses atrás por el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el cual habría sido solo una puesta en escena.

Resalta experiencia de Vicente Tiburcio en el Mininter

En otro momento de la entrevista, el integrante del Ministerio Público resaltó el legajo del actual titular del Mininter, Vicente Tiburcio, tras haber conversado con él durante las últimas reuniones con el Ejecutivo. De acuerdo a su parecer, el general en retiro cuenta con la experiencia necesaria para hacerse cargo de esta cartera tan delicada en un momento complicado del país.

"He conversado con el comando de la PNP y el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que espero que haga las cosas bien porque es un policía de carrera, un hombre que sabe que es del GEIN y que no es un improvisado como los anteriores. Él conoce el sistema", indicó.

Durante estos encuentros, Jorge Chávez Cotrina aseguró que este gobierno ha entendido el flagelo que tienen que combatir por lo que saludó las decisiones tomadas por José Jerí como la declaratoria de emergencia.

Jorge Chávez Cotrina saludó la designación de Vicente Tiburcio en el Mininter.

Incluso, aprovechó en criticar el gobierno de Dina Boluarte al señalar que nunca tomaron con la seriedad necesaria el problema de la delincuencia y que solo atinaban a culpar al Poder Judicial y la Fiscalía por el avance de la criminalidad.

"La ventaja que tenemos ahora es que el gobierno ha comprendido la real dimensión del problema delincuencial en nuestro país y está tomando las acciones que tienen que haberse tomado hace tiempo, pero no se tomó. Lamentablemente, el anterior gobierno miró de costado el problema y no le dio la importancia que debía", añadió.

Gorex fue un 'engaña muchachos'

Como se indicaba líneas más arriba, Chávez Cotrina aseguró que este grupo especializado presentado meses atrás por Juan José Santiváñez denominado 'Gorex', resultó ser un 'engaña muchachos' y una 'puesta en escena' para asegurar que se estaba luchando con la extorsión y sicariato.

Según pudo conocer, en este equipo se encontraban policías de tránsito y de otras áreas que nunca habían trabajado en inteligencia o en crimen organizado por lo que nunca entró en operaciones pese a ser anunciado con bombos y platillos.

De esta manera, el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, saludó el trabajo que viene realizando el actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio.