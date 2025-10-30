José Jerí destaca el uso de la inteligencia artificial para combatir la delincuencia

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, respaldó la labor de las municipalidades al usar inteligencia artificial para combatir la criminalidad en nuestra capital.

Presidente supervisa central de monitoreo

El mandatario visitó las instalaciones de la central de monitoreo de cámaras de la municipalidad de Miraflores, donde Carlos Canales, alcalde del distrito, presentó el software usado por la comuna para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En medio del encuentro con la autoridad distrital, el presidente resaltó que la implementación de esta clase de tecnología a nivel nacional permitirá reforzar las acciones de prevención del delito y combatir con mayor eficacia la criminalidad. Ello, como parte de los esfuerzos que ejecuta el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en el marco del estado de emergencia.

Revisión en penales

En paralelo, el mandatario efectúa inspecciones inopinadas en centros penitenciarios de la capital y del primer puerto, con la finalidad de impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los penales, situación que afectó la seguridad ciudadana durante los últimos años.

Luego de ello, el jefe de Estado acudió a la central de monitoreo de cámaras de la Policía Nacional, en el distrito de San Borja, para verificar el trabajo de videovigilancia en la capital. El presidente señaló la necesidad de la modernización de este centro de control.

Asimismo, el presidente José Jerí aseveró que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional mantendrá una lucha sin tregua contra la criminalidad y dejará al siguiente gobierno un país encaminado hacia la pacificación y la recuperación de la tranquilidad en favor de las familias peruanas.

Es en ese sentido que, desde el Ejecutado se están adoptando medidas como el estado de emergencia en Lima y Callao, creación de nuevos pabellones de alta seguridad, operativos en penales para decomisar objetos prohibidos.

En ese sentido el Ejecutivo ha fortalecido las medidas de seguridad en penales y el control, estas son parte de las acciones para la lucha contra la delincuencia.

Actualmente, los reos de más difícil readaptación, sujetos a estricta vigilancia, estos permanecerán en celdas cerradas de manera indefectible, por lo que se ha prohibido el libre tránsito en los pasadizos. En esa línea, los internos solo tienen dos horas de patio al día, programadas entre las 9:00 a. m. y 6:00 p. m.

Es en medio de todas estas medidas, que el presidente José Jerí acudió a la central de monitoreo de Miraflores, donde conoció el software usado con inteligencia artificial para la lucha contra la criminalidad.