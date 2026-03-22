Elecciones 2026: Baja representación juvenil en candidatos a diputados alcanza solo el 6.8%, según Senaju

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas semanas de las Elecciones 2026, un informe de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) dio a conocer la baja representación juvenil en el total de candidaturas a diputados, que alcanza apenas el 6.8%, evidenciando una brecha importante.

Estudio evidencia baja presencia de jóvenes postulantes a diputados

Según TVPerú, el órgano adscrito al Ministerio de Educación (Minedu) presentó el boletín Jóvenes Diputados, que analiza la participación de jóvenes en las listas a la Cámara de Diputados que se instalará en el nuevo Congreso bicameral el próximo mes de julio.

El estudio identificó un total de 308 candidaturas de jóvenes entre 25 a 29 años, cifra que equivale a solo el 6.8% del total de postulaciones, contrastando notablemente con el 25.2% que representa el electorado joven en el padrón electoral para estos comicios.

"El informe evidencia una brecha importante entre el peso de las juventudes en el padrón electoral y su presencia en las candidaturas al Congreso", señaló el secretario nacional de la Juventud, Raúl Márquez.

Ante el bajo porcentaje, el representante de la Senaju consideró fundamental incentivar "condiciones que permitan una mayor participación de los jóvenes en los espacios de representación y toma de decisiones del país".

Como parte de los hallazgos que arroja el estudio en mención, se precisó que, del total de candidaturas juveniles, el 67.2% corresponde a mujeres (207) y el 32.8% a hombres (101). Es decir, casi siete de cada 10 candidaturas jóvenes son encabezadas por mujeres, evidenciando una participación femenina significativa.

Por otro lado, de las 782 listas de candidaturas al cargo de diputado, únicamente 22 de ellas están encabezadas por jóvenes de 25 a 29 años, lo que representa el 2.8% del total.

En contraparte, 760 listas (97.2%) son lideradas por candidatos de 30 años a más, evidenciando, nuevamente, la limitada presencia de jóvenes en las primeras posiciones de las listas electorales.

Debate presidencial inicia este lunes 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo inicia el Debate Presidencial 2026 en donde los siguientes 11 candidatos expondrán a la ciudadanía sus planes de Gobierno de llegar a ocupar el sillón presidencial:

José Williams (Avanza País) José Luna (Podemos Perú) Yohny Lescano (Cooperación Popular) César Acuña (Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez (País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Pacto Ético exhorta a evitar cualquier tipo de violencia en debates presidenciales.

Posteriormente, el martes 24 y miércoles 25 se continuarán con las exposiciones de los candidatos, completando así la primera jornada de debate.

Cabe precisar que los debates se desarrollarán en dos jornadas: la primera, que abarca desde el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo; mientras que la segunda va desde el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.