Presidente de Chile espera que elecciones en Perú generen estabilidad política en el país

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su asunción al cargo, el flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo estar a la expectativa de que el resultado de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, cuya fecha está programada para el 12 de abril, le otorguen estabilidad al país.

Chile a la expectativa de resultados de elecciones en Perú

Las declaraciones se dieron durante su primera entrevista como mandatario al diario local La Tercera, luego de haber lanzado anuncios importantes en materia migratoria, económica y de seguridad en sus primeros 11 días de gobierno.

Kast aseguró que, durante su gestión, se cuidarán "las relaciones comerciales con todos los países" y mencionó especialmente a los de Sudamérica, como Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador.

"Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien. Si a Bolivia le va bien, a Chile le va a ir bien. Estamos en una situación internacional inédita", sostuvo.

El líder del Partido Republicano aseguró que Chile sostiene buenas relaciones comerciales y potenciales con Argentina, mientras que con Bolivia mantiene un vínculo "inédito en la historia de nuestra naciones". También afirmó que existe una relación "muy positiva" con Ecuador.

Seguidamente, el jefe de Estado chileno mencionó a nuestro país y confirmó que está al tanto de lo que suceda de cara al resultado de los comicios el próximo mes de abril.

Kast ordena en la frontera con Perú la construcción de muros y zanjas para frenar la inmigración irregular.

"Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera que sea, le de estabilidad a Perú", mencionó.

Asimismo, José Antonio Kast consideró que su país debe "exportar mucho", por lo que es importante fortalecer sus relaciones comerciales "con todos los países, y lo estamos haciendo". En base a ello, mencionó que Chile tiene normas "claras de cómo invertir".

Presidente Balcázar cuestiona a Kast por Escudo Fronterizo Chile-Perú

En diálogo con Exitosa, José Balcázar fue consultado sobre la polémica medida tomada por Chile acerca de la construcción de un muro fronterizo para evitar la migración hacia el vecino país del sur.

Kast ordenó recientemente el levantamiento de este muro en la frontera entre ambos países, lo cual había prometido desde antes de ser elegido mandatario. En los últimos días, este plan fue puesto en marcha, por lo que el propio jefe de Estado chileno visitó la ciudad de Arica para supervisar presencialmente los trabajos.

Al respecto, el mandatario peruano aseguró que no es sensato buscar un conflicto con Kast en el inicio de su gobierno. Además, dijo que la construcción de este muro está lejos del territorio peruano, por lo que no hay ningún motivo para protestar.