Ruth Luque sobre uso de cámara del Congreso en mitin de FP: "Es absurdo que la responsabilidad recaiga en un solo trabajador"

La congresista Ruth Luque, en declaración exclusiva para Exitosa, se refirió al uso de una cámara del Congreso de la República en el mitin donde se presentó la lista de precandidatos presidenciales de Fuerza Popular, en Trujillo. La parlamentaria calificó como "absurdo" que la responsabilidad del controvertido hecho recaiga en un solo trabajador.

Ruth Luque tras decisión del JEE por uso de cámara

La política peruana vuelve a sorprender y esta vez no por nuevas leyes en beneficio de la población, sino por el reciente caso que ha causado polémica en el país: la denuncia del uso de una cámara institucional del Legislativo grabando el mitin de la bancada liderada por Keiko Fujimori en la 'Ciudad de la Eterna Primavera', a fines de octubre.

Este hecho puso en la mira a la Oficialía Mayor del Congreso y al primer vicepresidente encargado de la presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo concluyó en una resolución que el trabajador Daniel Luza fue quien utilizó indebidamente la cámara, por lo cual, la congresista Ruth Luque no dudó en pronunciarse sobre el tema.

Según la parlamentaria del Bloque Democrático Popular, era absurdo que un trabajador se mande "por sí solo" para sacar un objeto que pertenece al Congreso, sin autorización alguna. Por lo cual, para Luque, el caso no se acaba con la renuncia de Luza, ya que existirían responsabilidades que no solo recaen en él, sino también en sus jefes directos y en Rospigliosi.

"En sentido administrativo-legal, es absurdo que la responsabilidad recaiga en un solo trabajador. Un trabajador no es que no responsa a nadie, tiene un jefe inmediato. Ese trabajador dependía de una oficina de participación ciudadana que tiene un jefe. (...) Si quieren dar a entender que el trabajador pecó de ingenuidad, entonces estamos mal, habría que cuestionar a varios porque son cargos que están pintados (...) ¿No hay un control de bienes?", expresó.

Fernando Rospigliosi "en la mira" por uso de cámara en mitin de FP

Ruth Luque también expresó en conversación con 'Hablemos Claro' que Fernando Rospigliosi, al igual que otras autoridades vinculadas, deben responder ante este polémico hecho por no preservar el principio de neutralidad y garantizar que los bienes y recursos públicos no sean puestos a disposición de un interés partidario.

