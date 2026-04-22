Embajador de EE.UU. en el Perú se reunió con el premier en medio de crisis por frustrada compra de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llegó a Palacio de Gobierno la mañana de este miércoles 22 de abril en medio de una crisis generada por la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz y del canciller, Hugo de Zela. Ambos exintegrantes del gabinete fueron cesados de sus cargos por la frustrada compra de los aviones F-17 Block 70.

Bernie Navarro llega a Palacio en medio de crisis por aviones F-16

Exitosa captó el preciso momento en que el funcionario ingresó a la sede central del Ejecutivo sin brindar declaraciones ni explicar los motivos de su presencia. Ahí, sostuvo un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Este hecho se da en medio de los diferentes cuestionamientos al gobierno de José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16 a los Estados Unidos. Según indicó el jefe de Estado, el proceso debe ser culminado por el próximo gobernante que iniciará funciones desde el 28 de julio del 2026.

Tras esta postura, sobre las primeras horas de este miércoles 22 de abril se conoció la destitución de Carlos Díaz Dañino y de Hugo de Zela a los cargos de ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, respectivamente. Ambos personajes indicaron que están en completo rechazo con la postura tomada por el mandatario ya que podría genera graves consecuencias para el país.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Bernie Navarro, embajador de EE.UU., llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en medio de la polémica por la compra de aviones F-16 y una crisis en el gabinete ministerial.



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La crítica de Bernie Navarro por los aviones F-16

Como se recuerda, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, criticó duramente la decisión de José Balcázar de dejar en pausa la adquisición de aviones F-16 Block 70 al país norteamericano.

Incluso, el representante norteamericano en nuestra nación indicó que tomará todas las medidas necesarias para hacer valer el compromiso que ya había sido adelantado durante el pasado gobierno de José Jerí.

"Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", indicó días atrás.

En resumen, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Benie Navarro, llegó hasta Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros Luis Arroyo. Este encuentro se da en medio de la crisis ministerial tras las salidas de Hugo de Zela y Carlos Díaz Dañino.