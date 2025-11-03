Ernesto Álvarez: Gobierno evalúa presentar demanda ante el TC por leyes que afectan equilibrio fiscal

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la leyes aprobadas por el Congreso, que afectan el equilibrio fiscal.

Buscan equilibrio presupuestal

En entrevista con Panorama, Álvarez explicó que las leyes que vienen poniendo el riesgo el equilibrio fiscal son producto de un Parlamento que busca responder a los intereses de sus electores y a que a la cámara actual del Congreso, le falta un Senado.

"Tenemos la posibilidad de que como Ejecutivo, podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellos casos en donde se agravia seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal", detalló.

El premier aseguró que los miembros del Gabinete y el propio presidente José Jerí se encuentran decididos a tomar esta acción, pues buscan dejarlo como su legado.

Este anuncio se da luego de que el Consejo Fiscal expresara su preocupación por la constante aprobación de leyes en el Legislativos que generarían un impacto negativo en las finanzas públicas en corto, mediano y largo plazo. La entidad advirtió las graves consecuencias que esta situación podría generar en las sostenibilidad fiscal del país.

Proyecto Tía María

Por otro lado, el premier se refirió al inicio de actividades del proyecto Tía María, al respecto señaló que la búsqueda de paralizar el inicio de las labores responde a intereses ambientales internacionales, que ignoran la pobreza que se vive en la actualidad.

"Entiendo yo que hay dirigentes que ya han anunciado que van a continuar las labores de agitación para evitar que se lleve a cabo el proyecto. Detrás de ellos hay ONG's internacionales (...) con una agenda internacional, quieren preservar el medioambiente, para que norteamericanos y europeos puedan gozar de la tranquilidad en un futuro, pero son indiferentes a la pobreza y a la miseria del pueblo", explicó.

Asimismo, aseguró que aún no se puede hablar de plazos para el inicio de los trabajos pues, son conscientes de que enfrentarán una oposición "bien financiada y ya con mucha experiencia".

Además, respecto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aseguró que el Gobierno aún no tiene posición, pues esperarán a la decisión de los parlamentarios. Agregó, que inclusive el propio presidente se ha abstenido de dar su opinión al respecto.

