Congreso anuncia proceso sancionador por uso de bienes: FP habría utilizado sus cámaras en mitin

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de cuestionamientos por diversos actos en contra de la función pública, el Congreso comunicó que ha solicitado la apertura de un proceso administrativo sancionador en contra de "quienes incumplen" la normativa del Poder Legislativo.

Se indicó que se trata de una presunta falta al "uso debido de bienes" más evitaron especificar el caso en concreto. Sin embargo, recientes imágenes difundidas en redes sociales mostraron el uso de cámaras de estudio del Congreso durante el mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

Congreso comunica proceso sancionador

En el comunicado indican que se ha solicitado el inicio de un proceso administrativo y sancionador en contra de un servidor del Congreso por una "presunta inconducta" de las funciones de tal trabajador luego que la difusión de un video en redes sociales evidenciará tal acto.

Más adelante, el Congreso se refiere al uso indebido de bienes indicando que tal acto está prohibido por el Reglamento Interno de Trabajo y que esos recursos se "autorizan únicamente para el uso exclusivo de las actividades parlamentarias".

"El uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole", señala.

Por ello, indican que el 31 de octubre se solicitó la apertura del proceso sancionador por el caso, aún sin confirmar al caso en que se referían. El trabajador que estaría involucrado en los hechos habría presentado su carta de renuncia al día siguiente.

Cámaras del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

La denuncia difundida a través de redes sociales muestra al menos una cámara de estudio del Congreso durante el mitin de Keiko Fujimori realizado el pasado 30 de octubre en la ciudad de Huanchaco en Trujillo.

El uso de tal cámara solo está permitido para servir a las funciones del Parlamento, sin embargo, habría servido para transmitir el anuncio de la precandidatura presidencial de la cabeza de Fuerza Popular. ¿Cómo apareció tal bien en la ciudad norteña?

En la denuncia difundida se observa el código del inventario que indica: Congreso de la República, registro secuencial 25459 del Inventario Físico General 2024, bien que formaría parte del inventario usado para un fin privado.

Cámara con código de inventario del Congreso

En el video se observa que tal cámara de video ofrecía el servicio de registro del mitin propiciado por el trabajador del Congreso. Ahora, con su renuncia presentada, el Parlamento seguiría tal investigación para encontrar la responsabilidad administrativa del caso.