Estudiantes que tomaron UNMSM piden mesa de diálogo a rectora: "No queremos sea cómplice de matanzas"

Los estudiantes que, desde la noche de ayer, tomaron la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) manifestaron que no quieren que la rectora Jeri Ramón sea "cómplice" de las muertes registradas durante las recientes protestas, y le solicitaron que acepte entablar una mesa de diálogo con ellos, para hoy a las 2 de la tarde.

La iniciativa de los universitarios se dio tras conocerse que se está desarrollando una reunión del Consejo Universitario debido a que Ramón Ruffner de Vega está solicitando que la Policía Nacional del Perú (PNP) haga una intervención en la 'Decana de América', donde los estudiantes decidieron acogen a los manifestantes que llegan a la ciudad de Lima desde diversos puntos del país.

"Los estudiantes de San Marcos solicitamos a la rectora Jeri una mesa de diálogo para el día de hoy [...] ya estamos cansados de las matanzas, de las represiones. No queremos que la rectora sea cómplice, en este caso, de las matanzas a los pueblos peruanos. Emplazamos (a la) rectora Jeri los estudiantes de San Marcos, si usted quería ser democrática ante los medios de comunicación, que acepte la mesa de diálogo", declaró una de las dirigentes universitarias ante la prensa.

Agregado a ello, la joven estudiante negó que hayan tomado la universidad por completo e, incluso, afirmó que quien deseara podría ingresar y salir del recinto por cualquier puerta. De igual manera, señaló que ellos no fueron los encargados de suspender las clases presenciales, sino que esto fue responsabilidad de la universidad.

"Los estudiantes no hemos tomado toda la universidad, ustedes pueden entrar por cualquier puerta [...] la universidad ha sido la que ha suspendido en primer lugar (las clases presenciales), nosotros no. Entrar y salir, pueden hacerlo, los compañeros solamente están en la parte de aquí, se está tergiversando totalmente todo, aquí no se está vulnerando nada", expresó.

Es importante señalar que, según se informó, dentro de las instalaciones de la UNMSM ya hay cerca de 400 manifestantes, quienes se están congregando en dicho lugar para participar de la denominada "Toma de Lima", que fue convocada para mañana, jueves 19 de enero.

