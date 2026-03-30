Fernando Olivera antes de debatir con candidato del APRA: "A un pueblo que sabe, no lo engaña un charlatancito"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando 'Popy' Olivera, promete volver a dar qué hablar durante su segundo debate. A su llegada al Centro de Convenciones de Lima, se refirió a su enfrentamiento con Enrique Valderrama, del APRA.

Reacciona con ironía previo a enfrentamiento con Enrique Valderrama

Este lunes 30 de marzo, arranca la segunda fase de debates presidenciales de cara a las Elecciones 2026. Durante esta primera fecha, Olivera abrirá el evento electoral al ser parte de la terna 1, que comparte, coincidentemente, con Valderrama.

Los medios abordaron al exministro minutos antes de su llega a la sede del debate en San Borja alrededor de las 6:30 p.m. Fiel a su estilo, Olivera hizo referencia a su emblemática participación en el debate del 2016, donde encaró a Alan García.

"A un pueblo que sabe, no lo engaña un charlatancito, no lo engaña una japonesa, no lo engaña una miserable, no lo engaña nadie, afirmó Olivera.

Al ser consultado sobre su preparación para esta segunda ronda de debate, el candidato presidencial aseguró que tiene "deberes sagrados qué cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho".

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, arribó al Centro de Convenciones de Lima en San Borja, para la segunda ronda de los Debates Presidenciales. Mientras declaraba para la prensa, opositores le lanzaron agua y algunos... pic.twitter.com/LSt7bhCsCI — Exitosa Noticias (@exitosape) March 30, 2026

Mientras declaraba para la prensa, un par de opositores le lanzaron agua, profirieron improperios y algunos hasta se subieron al vehículo donde se trasladaba.

"Si Haya de la Torre resucitara, se volvería a morir"

Transcurrida su accidentada llegada a bordo de una camioneta, en la que Olivera iba de copiloto, declaró nuevamente a los medios con mayor tranquilidad desde la entrada del CCL, denunciando actos violentos y hasta robo de sus pertenencias.

"Han robado lo que teníamos dentro de la tolva de la camioneta en la que veníamos. Ha habido una policía contemplativa. Han ingresado inclusive hasta la puerta misma, trepados en nuestra camioneta", manifestó.

El candidato señaló que un grupo de personas están "desesperadas", pues su candidatura y partido, Frente de la Esperanza 2021, estarían recibiendo "adhesiones multitudinarias" tras su participación en la primera fecha del debate.

"Nadie se rinde, no nos van a callar. (...) No me sorprende que estén desesperados, ya les han dicho que allí está un candidato que será el sepulturero del APRA. Si Haya de la Torre, a quien respeto, resucitara, se volvería a morir al ver en lo que se ha convertido el APRA", agregó.

El candidato presidencial del Frente Esperanza, Fernando Olivera, llegó al Centro de Convenciones de Lima de cara a su segundo debate presidencial, donde se refirió a su enfrentamiento con Enrique Valderrama, del APRA.