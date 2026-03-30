Debate presidencial 2026: Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta a candidatos a mantener el respeto

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a los candidatos a que mantengan el respeto mutuo en esta segunda jornada de debates en el que se tocarán dos temas: 'Educación, innovación y tecnología', y 'Empleo, desarrollo y emprendimiento'.

Comunicado de Tribunal de Honor

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Tribunal de Honor del Pacto Electoral 2026 saludó en principio la participación de las organizaciones políticas en las Primera Jornada del Debate Presidencial, en ese sentido instaron a continuar con la participación en la Segunda Jornada del Debate Presidencial a realizarse el 30, 31 y 1 de abril.

En ese sentido hicieron un llamado en específico a los candidatos presidenciales, a sus organizaciones políticas, militantes y simpatizantes a ser respetuosos entre si.

"A las candidatas y candidatos presidenciales, sus organizaciones políticas, miembros, militantes y simpatizantes a mantener el respeto, evitando realizar cualquier comentario o acción discriminatorio, racista o violenta —ya sea física, verbal o mediática— en perjuicio de sus opositores y/o compatriotas que apoyen al partido contrario o ejerzan su libertad de opinión, en cumplimiento de los compromisos asumidos del PEE", pidieron.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a escuchar las propuestas e intercambios de ideas de los postulantes con el gin de ejercer un voto informado y responsable. Además, pidieron que haya un compromiso para mantener un ambiente electoral pacífico de respeto y sin violencia.

Segunda ronda del debate presidencial

Es lunes 30 de marzo inicia la segunda jornada de debates que presentaran y expondrán sus propuestas de llegar a la Presidencia. Todo iniciará a las 8:00 p. m. en la sede del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, y transmitido a nivel nacional.

12 candidatos previamente sorteados darán inicio a la segunda ronda, en la que debatirán dos nuevos temas: 'Educación, innovación y tecnología', y 'Empleo, desarrollo y emprendimiento'.

Tema 1: Educación, innovación y tecnología

Terna 1: Enrique Valderrama (APRA), Walter Chirinos (PRIN) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Terna 2: Carlos Espá (Partido SíCreo), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos)

Terna 3: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Terna 4: George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Democracia Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Tema 2: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Álex Gonzales (Democracia Verde), Enrique Valderrama (APRA) y Carlos Espá (Partido SíCreo)

Terna 2: George Forsyth (Somos Perú), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Terna 3: Carlos Álvarez (País para Todos), Walter Chirinos (PRIN) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Terna 4: Carlos Jaico (Perú Moderno) , Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

📢Este lunes 30 de marzo regresa el gran Ciclo de Debates Presidenciales.



Los temas a debatir:

1⃣Educación, innovación y tecnología.

2⃣Empleo, desarrollo y emprendimiento.



📅30, 31 de marzo y 1 de abril.

⏰ 08:00 p.m.#DebatePresidencialJNE #EG2026 #VotoInformado pic.twitter.com/zJHoIhP5sd — JNE Perú (@JNE_Peru) March 28, 2026

Es ante ello, que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral pidió a los candidatos a debatir guardando respeto, sin discriminación y sobre todo sin violencia.