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Fernando Olivera denuncia ataque de apristas camino al debate presidencial: "Fue una emboscada"

El candidato Fernando Olivera denunció que fue víctima de un violento ataque por parte de militantes apristas cuando se dirigía al debate, asegurando que incluso intentaron agredir a su entorno cercano.

Fernando Olivera denunció ser atacado por militantes apristas.
Fernando Olivera denunció ser atacado por militantes apristas. (Composición Exitosa)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/03/2026

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El candidato presidencial Fernando Olivera denunció que fue víctima de un violento ataque por parte de militantes apristas cuando se dirigía al debate, asegurando que incluso intentaron dañar su vehículo y agredir a su entorno cercano.

En declaraciones con Exitosa, manifestó que el incidente ocurrió en medio de un clima tenso en los exteriores del recinto, donde simpatizantes de distintos partidos se encontraban concentrados. Olivera aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción organizada en su contra.

"Fue una emboscada", denuncia Olivera

Durante sus declaraciones, el candidato fue enfático al describir lo ocurrido. "Esto ha sido una emboscada. Los apristas atacaron, los 'búfalos'", señaló, en referencia a los militantes que, según dijo, participaron en la agresión.

El aspirante detalló que varias personas se treparon a su camioneta con la intención de generar daños. "Estos que se han trepado en la camioneta. Estos que han querido romper las ventanas, casi lo han logrado", afirmó. El relato apunta a un intento directo de intimidación mientras se desplazaba hacia el debate.

Además, indicó que la situación incluyó el lanzamiento de objetos y el uso de líquidos. "Nos han gaseado, nos han tirado agua", sostuvo, agregando que todo ocurrió frente a medios de comunicación que cubrían la previa del evento.

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Agresión alcanza a su entorno cercano

El candidato también denunció que la violencia no solo lo afectó a él. Según su versión, su compañera de fórmula, Elizabeth León, fue agredida durante el incidente. "También han agredido a Elizabeth León", declaró.

En esa línea, cuestionó el accionar de los atacantes. "No respetan ni siquiera su condición de mujer", manifestó. Asimismo, aseguró que su hija, quien lo acompañaba en ese momento, también estuvo presente durante la agresión, lo que elevó la preocupación por la seguridad de su entorno.

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Olivera interpretó lo sucedido como parte de un escenario político más amplio, señalando que existiría una intención de afectar su participación en el proceso electoral. "Toda esta conspiración del sistema de corrupción que nos ve como un peligro", expresó.

El hecho se registró minutos antes de su ingreso al debate presidencial, en una jornada marcada por la presencia de simpatizantes y medidas de seguridad en los alrededores. El candidato logró finalmente ingresar al recinto tras la intervención del personal de resguardo.

La denuncia de Fernando Olivera sobre el ataque de apristas, la emboscada, las agresiones con agua y gas, y los daños a su vehículo vuelve a poner en agenda la seguridad de los candidatos en el marco del debate presidencial.

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