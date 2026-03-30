"Niño Godzilla" llega al Perú: Alertan la llegada lluvias extremas y sequías en los próximos meses

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el fenómeno climatológico ya ha dejado treinta y tres mil doscientos cuatro damnificados, además de 218 mil 359 afectados y 84 fallecidos. Las emergencias se han concentrado en zonas como Áncash, Huánuco, Pasco y Cusco, donde se han registrado deslizamientos y daños severos.

"Se estima que las lluvias se pueden incrementar en esta última semana de marzo y la primera semana de abril. Habría un incremento; igual estamos tomando todas las previsiones con la finalidad de reducir los riesgos", señaló Enrique Vásquez, jefe del INDECI

Este evento, asociado a una versión extrema del fenómeno de El Niño, no solo implica calor intenso, sino también una combinación de efectos adversos como lluvias irregulares, inundaciones y posibles periodos de sequía.

¿Qué es el Niño Godzilla?

El término "Niño Godzilla" se emplea para un tipo de fenómeno climático muy fuerte y poco común. Imagina que normalmente, durante El Niño, el agua del océano Pacífico se calienta más de lo normal y eso ya puede causar bastantes problemas, como lluvias muy fuertes o sequías en diferentes partes del mundo.

Pero cuando ese calentamiento y sus efectos son mucho más intensos de lo habitual, los científicos lo llaman "Niño Godzilla", como si fuera una versión gigante del fenómeno clásico.

"'El Niño Godzilla' es un término que se le da cuando son fenómenos muy extremos del Niño. El fenómeno de El Niño se ha presentado con lluvias intermitentes en el norte, pero de gran intensidad", señaló Jorge Vizcarra, Director de Hidrografía y Navegación.

Este aumento térmico no solo afecta la salud de la población, sino que también intensifica otros riesgos, como la radiación ultravioleta y la escasez de agua en determinadas áreas.

¿Cómo estará el clima en otoño e invierno?

Especialistas del EFEN indicaron que las condiciones actuales también estarán acompañadas por temperaturas por encima de lo habitual. Respecto al panorama climático global, explicaron que el Niño del Pacífico central aún se mantiene en condición neutra, pero podría activarse entre junio y julio con una intensidad débil.

De concretarse, este evento podría acoplarse con el Niño costero, generando un calentamiento más extendido en el océano y potenciando sus impactos hacia fin de año.

En cuanto a la sierra, abril aún presentará lluvias por encima de lo normal, mientras que en mayo estas disminuirán considerablemente con el inicio del periodo seco. No obstante, el aporte de humedad del Niño costero podría generar precipitaciones aisladas.