Jorge Montoya presenta denuncia disciplinaria y pide destitución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz ante la JNJ

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, acudió hasta la Junta Nacional de Justicia para presentar una denuncia disciplinaria y una solicitud de destitución contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz.

Inaplicación de ley

El también almirante de la Marina del Perú explicó que la solicitud se da por la presunta inaplicación de una ley relacionada con la prescripción de delitos de lesa humanidad. Según informó, la medida fue adoptada por su posición respecto al funcionamiento del sistema de justicia y al control disciplinario de magistrados.

"Estamos pidiendo la destitución, que es lo que corresponde porque es un juez que está viendo el sistema de justicia. Pero de la investigación puede derivarse juicios penales por la falta que puede haber cometido", detalló.

El legislador indicó que su actuación se da en el marco de una postura institucional vinculada al Estado derecho. En ese sentido, manifestó que el "el Perú necesita instituciones sólidas, con disciplina y sin impunidad" y aseguró que tiene el compromiso de defender el Estado de derecho.

Hoy dimos un paso firme en defensa de la justicia.



Presenté ante la Junta Nacional de Justicia una denuncia disciplinaria y solicitud de destitución contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz.



El Perú necesita instituciones sólidas, con disciplina y sin impunidad.



Mi compromiso,... pic.twitter.com/CcyNfdv3v8 — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) March 30, 2026

Inaplicación en caso de Ayacucho

El juez Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró inaplicable la Ley 32419, más conocida como la Ley de Amnistía a Fuerzas Armadas y Policías, en un caso de desaparición forzada en Ayacucho.

Se trata de un juicio contra el general en retiro Petronio Baltazar Fernández Dávila Carnero, exjefe político militar de Ayacucho, quien desde la clandestinidad solicitó el archivo de su proceso penal invocando la polémica ley de amnistía.

Mediante la aplicación del "control difuso" y un "judicial review", concluyendo en la resolución que la norma es incompatible con tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"El derecho de amnistía (perdón de los delitos) dispuesto por el Parlamento y promulgada por la presidenta de la República es anticonvencional y no supera a otros derechos enfrentados como derecho a la verdad, (...) el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (...) y del artículo 44 de la Constitución que impone al Estado los deberes como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos", dice.

Además, agregó que el delito de desaparición forzada califica como de lesa humanidad y permanente en el tiempo, por lo que la "tutela jurisdiccional" es efectiva a favor de las víctimas y los "actos de amnistía del legislativo no pueden ser contrarios a las garantías que exige la Constitución como la defensa de los derechos humanos".

Es en es por esta clase de caso que el congresista Jorge Montoya presentó una denuncia disciplinaria y pidió la destitución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz.