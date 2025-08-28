"Fiscalía se está ganando a pulso las propuestas de reforma que están lanzando congresistas", asegura Andy Carrión

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, cuestionó que los diferentes ministerios hayan emitido un comunicado en conjunto en donde rechazaron el allanamiento de Nicanor Boluarte; sin embargo, indicó que la Fiscalía también estaría teniendo una actuación cuestionable.

Criticó accionar del Ministerio Público

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado se preguntó cuáles son las acciones de la Fiscalía de la Nación para resguardar la objetividad y la prudencia ante el caso que involucra al hermano de la presidenta Dina Boluarte.

"La Fiscalía se está ganando a pulso las propuestas de reforma que están lanzando incluso los propios congresistas, evidentemente con ciertos intereses políticos porque hay muchos que son investigados", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Carrión indicó que si la Fiscalía tiene la teoría de la existencia de una presunta organización criminal que estaría liderada por Juan José Santiváñez, en donde Nicanor también estaría supuestamente involucrado, también debieron allanar las viviendas del resto de implicados. "Debieron ser sistemáticos en todas las instalaciones", detalló.

Fiscalía está victimizando a Nicanor y Dina Boluarte

En tal sentido, aseguró que efectivamente existe una "carga política" en el accionar de la Fiscalía, por lo que ellos mismos se estarían deslegitimando al allanar "preponderantemente" el domicilio de la hermana de la presidenta y no el de todos los involucrados.

Al respecto, precisó que con dicha acción estarían "victimizando" al hermano de la presidenta y hasta a la propia Dina Boluarte, dándoles motivos para alegar una posible persecución e instrumentalización de la justicia. "¿Quien les está dando herramientas? la propia Fiscalía", indicó.

Sobre comunicado de rechazo al allanamiento de Nicanor

Carrión también se refirió al comunicado emitido por los ministerios en conjunto en donde rechazan el allanamiento realizado en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Sobre ello, indicó que nunca se ha visto una escena como esta. "Ni siquiera es funcionario público", precisó.

Según precisó, la presidenta Dina Boluarte, estaría movilizando toda la logística pública para demostrar su apoyo hacia su hermano; además, la mandataria aprovechó para arremeter contra el Ministerio Público por dicha diligencia.

"No les toca y no es su función, defender a alguien que ni siquiera es funcionario público, yo creo que aquí, ellos están mal utilizando incluso los recursos para que se movilicen los ministros y lleguen de donde están a presentarse en Pleno para que lancen un pronunciamiento a favor de alguien que no es parte del Ejecutivo, ya implica el despliegue de recursos públicos para una función que no les compete en lo absoluto", enfatizó.

De esta manera, el abogado penalista, Andy Carrión, advirtió la peligrosidad que existe ante las acciones de la Fiscalía, en el marco del allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte. Según indicó, al parecer el discurso de la supuesta instrumentalización del sistema de persecución pública, sería real. "Se lo están ganando a pulso", precisó.