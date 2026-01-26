México agradeció a Brasil por resguardar su embajada en Perú tras caso Betssy Chávez: "La protege"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la aparición de la bandera brasileña en la embajada de México en Perú, que oficializó que se hará cargo de los asuntos diplomáticos en representación del país azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al gobierno de Brasil por el resguardo.

A dos meses de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México, tras asilar a la expremier Betssy Chávez, la mandataria se refirió este lunes al polémico hecho y recordó que el Ejecutivo peruano aun no ha resuelto otorgarle el salvoconducto para salir de la embajada.

"Recuerden que todavía sigue en la embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo que estuvo presa en Perú. A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México, sin embargo, las instalaciones deben ser resguardadas", detalló.

En ese sentido, la presidenta mexicana señaló que existen protocolos que establecen cómo se puede resguardar las instalaciones de dicha embajada, por lo que Brasil, al cual llamó "país amigo", accedió.

"En estas instalaciones sigue todavía esta mujer que pidió asilo en nuestro país. Agradecemos al gobierno de Brasil que haya aceptado y el gobierno de Perú, que accedió a que Brasil proteja las instalaciones de la embajada de México",

Finalmente, Sheinbaum señaló que, al izar la bandera de Brasil en la embajada mexicana, "se protege y resguarda todo lo que está" en ella.

Brasil asume control de embajada mexicana en Lima

De acuerdo a lo difundido por Panamericana TV, la propia Cancillería confirmó que el izamiento de la bandera de Brasil corresponde a un símbolo de "transferencia de responsabilidades diplomáticas" y que, todo el procedimiento previo se realizó con el Perú, en cumplimiento de los protocolos internacionales.

"Brasil se ha hecho cargo de la sede diplomática luego de las coordinaciones respectivas con Perú", precisaron desde Torre Tagle.

En esa misma línea, puntualizaron que, tras la ruptura de relaciones, México tiene derecho a solicitar a un tercer país la administración de sus asuntos diplomáticos.

Es importante mencionar que Brasil no podrá gestionar asuntos consulares ni económicos en nombre de México, quien hasta noviembre del 2025 tuvo a su última representante diplomática en Lima, la encargada de negocios Karla Tatiana Ornelas Loera.

