Flor Pablo a favor de censurar a José Jerí por caso 'Chifagate': "Oculta reuniones"

Un nuevo voto para su destitución. La congresista no agrupada Flor Pablo Medina, se pronunció sobre la crisis política generada desde que se confirmaran las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la también exministra de Educación se mostró a favor de censurar al jefe de Estado encargado del Perú. Como se recuerda, los también legisladores Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga - Trillo, están impulsando su destitución en el cargo y, como primer paso, están a la espera de que la Mesa Directiva convoque a un Pleno extraordinario para abordar dichos requerimientos.

Cuestiona al mandatario por reuniones fuera de agenda

Frente a esta situación que ha puesto el tela de juicio la credibilidad del mandatario, la parlamentaria confirmó que asistirá a la sesión de la Comisión de Fiscalización programada para hoy, miércoles 21 de enero, donde Jerí Oré brindará sus descargos por sus encuentros con el ciudadanos asiático. No obstante, desde ya mostró su falta de confianza hacia su palabra, al sostener que las reuniones guardan un interés determinado.

"Nos quiere agarrar de tontos el presidente, piensa que lo que ha pasado, como él quiere señalar, es un hecho de sus actividades cotidianas. No se equivoca pues, es parte de lo que ha venido haciendo en el Congreso (...) ¿Quién se reúne con un prófugo de la justicia? ¿Quién se reúne con empresarios chinos? un presidente, no es que son sus amigos o su familia, ¿para qué se reúnen? si no es para gestionar intereses", sostuvo.

En ese sentido, recordó un serio antecedente en contra de José Jerí, y es la denuncia de una empresaria que lo acusó de pedirle una coima a cambio de beneficiarla con un proyecto cuando era titular de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Asimismo, recordó sus contradicciones y sus formas de defenderse de las acusaciones, citando su mensaje que dio al país la madrugada del domingo 18 de enero.

Bajo estas consideraciones, señaló que son "pocos creíbles" sus argumentos y que pese a que el Perú no merece mayor incertidumbre, sí optará por votar a favor de su censura, descartando que tenga interés en ser parte de una hipotética nueva Mesa Directiva, puesto que, no pertenece a ninguna bancada.

Descarta renunciar

En medio de las críticas en su contra, a través de un entrevista para América TV, José Jerí descartó de plano renunciar a la Presidencia de la República. Asimismo, se encargó de ratificar en el puesto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda.

"Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Se pretende justamente distorsionar actos comunes, es lo que yo voy a evitar y es por eso que voy a asistir a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de Fiscalía", indicó.

Sobre las figuras que se están adoptando desde el Legislativo para removerlo de Palacio de Gobierno, en caso de ir por la censura se requieren 66 votos y en caso de la vacancia, 87 votos; no obstante, el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, puntualizó estar en contra de su destitución por estar próximos a celebrarse las elecciones generales.

El presidente José Jerí afronta el momento más crítico de su gestión por sus reuniones fuera de trabajo. Su futuro empezará a definirse en la Comisión de Fiscalización desde hoy, miércoles 21 de enero, por su parte, la parlamentaria Flor Pablo adelantó que votará por su destitución.