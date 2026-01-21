José Jerí asegura que desconocía que local de empresario chino estaba clausurado

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré brindó un nuevo descargo en medio de los serios cuestionamientos que lo rodean por sus encuentros extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, situación que le vale hasta el momento la puesta en marcha de dos mociones de censura y una vacancia sobre su cargo al interior del Congreso.

El mandatario brindó una entrevista a América TV con referente al caso que le ha hecho poner en tela de juicio su credibilidad ante la opinión pública, previo a su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, a partir de las 2:00 p. m. de este miércoles 21 de enero.

Fue a comprar sin saber que el market estaba clausurado

Conocidas sus reuniones fuera de agenda, el jefe de Estado ratificó lo revelado en los últimos días a través de la prensa; es decir, que efectivamente asistió al local comercial a hacer compras; no obstante, aseguró desconocer el estado de la misma, en referencia a la clausura que había sido sufrido previamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Es normal ir a un chifa, es normal ir a una tienda. Yo no sabía en ese momento que la tienda estaba clausurada, yo solamente fui, llegué, entré, vi las cosas que quería y así simplemente acabó la jornada", indicó.

Consultado sobre quiénes los acompañaron en su visita al market ubicado en la calle Capón, precisó que estuvo con su asistente y escolta oficial. Sin embargo, a pesar que "no lo mencionó en inicio", sí admitió que fue recibido por Zhihua Yang y el gerente general de la tienda, Edison Torres.

Descarta renunciar

Sabiendo que los congresistas Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga - Trillo, están impulsando su destitución en el cargo, José Jerí descartó de plano renunciar a la Presidencia de la República. Asimismo, se encargó de ratificar en el puesto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda.

"Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Se pretende justamente distorsionar actos comunes, es lo que yo voy a evitar y es por eso que voy a asistir a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de Fiscalía", indicó a América TV.

Sobre las figuras que se están adoptando desde el Legislativo para removerlo de Palacio de Gobierno, en caso de ir por la censura se requieren 66 votos y en caso de la vacancia, 87 votos; no obstante, el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, puntualizó estar en contra de su destitución por estar próximos a celebrarse las elecciones generales.

El presidente José Jerí afronta el momento más crítico de su gestión por sus reuniones fuera de trabajo. Su futuro empezará a definirse en la Comisión de Fiscalización desde hoy, miércoles 21 de enero.