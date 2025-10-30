Francisco Sagasti cuestiona gestión de José Jerí frente a la inseguridad: "No veo ninguna señal"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La ola de inseguridad que atraviesa el país mantiene a gran parte de la población sumida en el miedo desde hace varios meses. Por ello, el público en general exige soluciones extremas e inmediatas al gobierno interino que ahora es liderado por José Jerí tras la vacancia de Dina Boluarte.

Casi de inmediato, el jefe de Estado, junto a su gabinete, tomaron la decisión de declarar estado de emergencia en Lima y Callao, además de otras restricciones que permitirán a la Policía Nacional del Perú redoblar esfuerzos frente a la delincuencia.

No ve señales en la gestión de José Jerí

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a este tema en una reciente entrevista con Canal N. El otrora mandatario aseguró que a pesar de las continuas apariciones de José Jerí en medios de comunicación y en redes sociales durante distintos operativos, no ve una señal clara para hacerle frente a la inseguridad que atraviesa el país.

Además, hizo referencia a lo recientemente denunciado por el Consejo Fiscal el cual señaló que el actual Congreso de la República aprobó una decena de leyes que habrían generado un despilfarro para las arcas del Estado y de todos los peruanos.

"Hasta el momento lo que estamos viendo son señales de comunicación en los medios, redes sociales y apareciendo en lugares, pero todavía, a los 19 días, no veo ninguna señal en la dirección que la mayoría de la ciudadanía espera con respecto a la inseguridad y a esta situación tan complicada que acaba que denunciar el Consejo Fiscal de la farra fiscal del Congreso", inició.

En #AlFinalDelDía, el expresidente Francisco Sagasti señaló que el gobierno de José Jerí aún no da señales claras frente a la inseguridad ciudadana y pidió que se aproveche esta transición para recuperar la tranquilidad y garantizar elecciones limpias ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/eFMcjYZdLW — Canal N (@canalN_) October 30, 2025

Tiene una gran oportunidad

Pese a estas dificultades, Francisco Sagasti aseguró que Jerí Oré tiene la gran oportunidad de tomar las decisiones adecuadas para hacer frente a este flagelo instalado en la población. En esa misma línea, el expresidente dejó en claro que otro de los deberes de este jefe de Estado es asegurar la seguridad de la gente y la estabilidad económica del país.

"La oportunidad que tiene un presidente es precisamente alzar su voz en situaciones que están poniendo en peligro, por un lado la seguridad ciudadana y por otro lado la estabilidad económica", añadió.

De esta manera, el expresidente, Francisco Sagasti, aseguró que no ve ninguna señal clara en el gobierno de José Jerí para hacerle frente a la inseguridad que atraviesa el Perú. De acuerdo a su parecer, solo hay apariciones en medios y redes sociales, pero ninguna estrategia concreta.