Fuerza Popular cometió abuso de poder al usar cámara del Congreso en mitin de Keiko, señala exprocurador

En diálogo con Exitosa, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, sostuvo que Fuerza Popular, además de haber cometido presunto peculado de uso, habría incurrido en abuso de poder al utilizar una cámara del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori.

La oficialización de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori se vio empañada por el uso de una cámara perteneciente al Congreso de la República durante su mitín político llevado a cabo en Huanchaco, en Trujillo.

Este hecho ocasionó que el trabajador parlamentario que usó el equipo proceda a dimitir a su cargo mientras que el Poder Legislativo inició un proceso administrativo sancionador.Ahora, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó un informe complementario para determinar la identidad del trabajador del Congreso.

"Estas demostraciones que inician con Fuerza Popular son claramente las conductas que están protegidas en el bien jurídico del lado del delito que se está investigando que es peculado, especificamente peculado de uso, que son dos elementos. Se trata de un delito pluriofensivo", explicó Antonio Maldonado.

En tal sentido, el exprocurador anticorrupción, señaló que a través de este acto se busca garantizar los intereses patrimoniales de la administración pública y de otro lado se trata de evitar el abuso de poder. "En este caso lo que vemos es un abuso de poder" , subrayó.

En tanto, consideró a Fuerza Popular como "tal vez la primera fuerza política o la fuerza que tiene los mayores recursos". "Recordemos la cantidad de millones de dólares que ham entregado a la señora Fujimori diversos empresarios", indicó.

JEE ordena identificar a trabajador parlamentario

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó un informe complementario para determinar la identidad del trabajador del Congreso que utilizó la cámara de la institución en mitin de Keiko Fujimori.

Mediante la Resolución N.º 00113-2025-JEE-PCYO/JNE, el citado órgano electoral solicitó que la coordinadora de fiscalización del propio JEE precise e identifique al servidor público que empleó el equipo parlamentario en la actividad partidaria de Fuerza Popular.

Cabe resaltar que, el JEE ha solicitado que se determine qué alto funcionario ejercía funciones en la Oificialía Mayor cuando se autorizó la salida del citado equipo de grabación.

