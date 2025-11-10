Wolfgang Grozo busca la presidencia: "El Perú necesita un presidente que tenga principio de autoridad"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, manifestó que nuestro país necesita un jefe de Estado con principio de autoridad. "En todos los cargos que he desempeñado siempre he salido con la frente en alto", comentó.

Tiene el rasgo ideal

Según el postulante a Palacio de Gobierno, que se presenta por primera vez a este cargo, su labor y formación castrense le han otorgado un rasgo necesario para liderar al país. Por tal motivo, cree que es el adecuado para ponerse la banda presidencial a partir del 28 de julio del 2026.

"Pienso que el Perú necesita un presidente que tenga principio de autoridad. El principio de autoridad lo puede tener un civil o un militar, como puede haber militares que no lo tengan. Lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria. 37 años de servicio a la patria en la Fuerza Aérea", sostuvo el candidato Gonzo.

En ese contexto, mencionó que una de sus principales propuestas es la 'lucha sin cuartel' contra la inseguridad ciudadana y la corrupción. Este problema que aqueja al país, ha sido mal abordado desde su perspectiva, por lo que debe ser corregido.

"Lo primero que voy a hacer es una lucha frontal sin cuartel, sostenida contra la delincuencia y la corrupción. Tengo todas las capacidades para eliminar este flagelo. Existen sistemas que se pueden emplear, se tiene que integrar las de las FF.AA. con la PNP, que aparentemente no está dando resultados o no hay una aplicación adecuada", indicó.

A favor de seguir con la constitución de 1993

El mayor general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, aseveró que el problema de la nación no es la Constitución, sino quienes no la utilizan del modo correcto. Por tal motivo, mencionó que no hay necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

"Nosotros pensamos que la Constitución no debe cambiar, debe mantenerse. El problema no es la Constitución, el problema es quienes legislan a través. Si tienes un Congreso que está velando por sus intereses y no los de la población, van a promulgar leyes a favor de ellos o de grupos y ahí radica el problema", señaló.

