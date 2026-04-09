Fujimori sobre crisis política en gobierno de Dina Boluarte: "La salida era convocar a nuevas elecciones"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, brindó esta mañana una entrevista a Exitosa donde entre otros temas, respondió a quienes la consideran responsable de la crisis política que atraviesa el Perú desde hace casi 10 años .

Durante su paso por el programa "Hablemos Claro", la lideresa de Fuerza Popular, quien en este 2026 intenta llegar a la Palacio de Gobierno por cuarta vez consecutiva, deslindó haber tenido algún tipo de vínculo con la expresidenta Dina Boluarte Zegarra durante su administración. En ese sentido, afirmó no sentirse responsable de su asunción al cargo porque venía de la plancha presidencial de Perú Libre, señalando, además, que tras la vacancia de Pedro Castillo, le correspondía ocupar su sitio por orden constitucional.

Propuso adelanto de elecciones ante la crisis política de 2022 y 2023

Tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo e inmediata vacancia para que Dina Boluarte asuma la Presidencia de la República por sucesión constitucional, se generó una fuerte crisis social en rechazo a esta figura.

Debido a los confrontamientos en las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero 2023, 61 peruanos perdieron la vida, quienes exigían la salida de la flamante presidenta de Palacio.

En medio de la convulsión que atravesaba el país por ese entonces, desde el Congreso comenzaron a presentarse sendas mociones de vacancia que puedan permitir el adelanto de elecciones generales.

Aunque las propuestas no tuvieron el respaldo necesario en el Parlamento, Keiko Fujimori reconoció que estuvo a favor de tal medida como una "solución inmediata" al difícil momento que le tocaba atravesar al país. Para la aspirante a llegar al Ejecutivo, esta "prueba" es irrefutable para dejar en evidencia que nunca estuvo en coalición con la entonces jefa de Estado.

"Frente a todas las movilizaciones, nosotros presentamos no una, sino dos veces, el pedido de adelanto de elecciones. Yo mismo lo dije estando en Palacio de Gobierno: la salida a esa crisis era convocar a nuevas elecciones", mencionó hoy, jueves 9 de abril.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Keiko Fujimori descartó que Fuerza Popular haya sostenido al gobierno de Dina Boluarte, asegurando que su partido impulsó un adelanto de elecciones frente a la crisis política y social.



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Reconocerá la voluntad popular en 2026

En el marco de las elecciones generales 2026 que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, Keiko Fujimori aseveró que respetará la decisión del electorado, así como en una hipotética segunda vuelta electoral en su intención de ser Gobierno por primera vez en su vida política.

Con un "por supuesto", la también hija del expresidente Alberto Fujimori prometió reconocer los resultados de la justa democrática de este año. No obstante, también sostuvo que, en 2016 y en 2021 sí reconoció las victorias de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo por voluntad propia y por los recursos que la ley le amparaba, respectivamente.

Sobre si este 2026 será su último intento de llegar a la presidencia, Fujimori Higuchi no se atrevió a dar una respuesta, señalando que recién podría dar una luego de los comicios; sin embargo, reconoció que a nivel político tiene un "compromiso con la juventud".

La candidata de Fuerza Popular espera pasar la primera vuelta este fin de semana; no obstante, desde ya descartó haber sido parte de la crisis política y social que convulsionó al país hace poco más de tres años.