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Keiko Fujimori asegura que reconocerá los resultados de las elecciones generales 2026: "Por supuesto"

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que hoy confía en las instituciones como ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones por lo que reconocerá los resultados en caso no sean favorables.

Keiko Fujimori aseguró que reconocerá los resultados de las elecciones generales
Keiko Fujimori aseguró que reconocerá los resultados de las elecciones generales (Exitosa)

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/04/2026

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Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, visitó los estudios de Exitosa este jueves 9 de abril para dar mayores detalles de sus propuestas de cara a las elecciones generales de este domingo 12 de abril.

Reconocerá resultados de las elecciones

Durante esta charla con Nicolás Lúcar, la lideresa del partido naranja fue consultada sobre los resultados que dejarán los comicios sea a favor o en contra. La hija de Alberto Fujimori negó haber rechazado los resultados de las elecciones anteriores a pesar de la postura tomada luego de la segunda vuelta en el 2021 cuando Pedro Castillo fue electo presidente.

"Hoy la situación es distinta a hacer 5 años atrás. Hor el Jurado Nacional de Elecciones tiene a sus cinco miembros, hace 5 años eran cuatro y el presidente tenía voto dirimente. La otra gran diferencia es que las cédulas de votación se mantendrán intactas", indicó.

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