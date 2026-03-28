Keiko Fujimori asegura que una próxima bancada apostaría por el diálogo en el Congreso

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que su próxima bancada apostaría por el diálogo con otros grupos políticos, por ser esta la única vía para encaminar propuestas políticas a favor de la población.

Por otro lado, se pronunció sobre el gasto público que generarían las leyes aprobadas por el Congreso e indicó que los parlamentarios "no tienen iniciativa de gasto" y solicitó al Tribunal Constitucional evalúe el desempeño congresal.

Apostaría por el diálogo con otras bancadas

La línea que divide el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo cada vez parece ser más difusa. Algunos candidatos presidenciales han declarado que de llegar a la Presidencia disolverían la Cámara de Diputados, consulta que fue realizada a la candidata de Fuerza Popular, bancada que cuenta con la más amplia mayoría en el Parlamento.

"Yo creo en el diálogo y creo que esa es la mejor manera de poder sacar reformas, de aprobar leyes. El 12 de abril la población dirá quienes son los partidos que esperamos llegar al Congreso de la República y quienes lleguemos vamos a estar obligados a dialogar, consensuar", indicó.

En ese sentido, hizo mención de la disolución del Congreso realizada por el expresidente Martín Vizcarra, acto que fue resuelta por el Tribunal Constitucional como "ilegal e inconstitucional", afirmó.

Por ello, Fujimori aseguró que de contar con presencia en el Congreso será "dejar de lado las discrepancias" y seguir el mandato de la población y su búsqueda por la seguridad ciudadana. "De nuestro lado, esa va a ser nuestra actitud", aseveró.

Se pronunció por gasto público

Fujimori se pronunció sobre las normas aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, leyes que atentarían contra el gasto público.

Al respecto indicó que reconoce que muchos sectores están a la expectativa de mejoras económicas, pero que estas deberán realizarse de forma progresiva y con "mucha responsabilidad fiscal".

"Gastar solo aquello que nosotros recibamos. Estas medidas tendrán que ser analizadas y luego verse de manera progresiva. Es importante que el Tribunal Constitucional vuelva a evaluar, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, esperamos que sea corregido", expresó.

Como se sabe, recientemente se han aprobado diversas leyes, muchas de ellas por insistencia y sin sustento técnico. Entre estas leyes que deberán ser observadas se encuentran el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS; un nuevo desembolso a Petroperú, compensaciones para maestros y militares, entre otros aprobados anteriormente.

Keiko Fujimori asegura que una próxima bancada en el Congreso apostaría por el diálogo y "dejar de lado las discrepancias" con el fin de aprobar leyes.