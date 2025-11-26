Gilbert Violeta sobre partido de Martín Vizcarra: "Perú Primero podría desaparecer tras condena"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La condena de 14 años de prisión contra Martín Vizcarra no solo ha generado reacciones, sino también dudas sobre el futuro de su partido, Perú Primero. En diálogo con Exitosa, el excongresista Gilbert Violeta señaló que la agrupación podría desaparecer ante la ausencia de su principal referente, pues considera que el movimiento depende exclusivamente de la imagen y liderazgo del expresidente.

Contrario a lo expresado por Mario Vizcarra, quien aseguró que la sentencia fortalecería la candidatura presidencial de su hermano, Violeta sostuvo que la situación provocará el debilitamiento del partido. Según su análisis, la noticia generará apenas una " efímera publicidad fruto de la coyuntura " , pero no garantizará sostenibilidad política.

El excongresista señala que, sin su principal referente, el partido podría disolverse.

Migración y pérdida de cohesión

Violeta afirmó que los militantes de Perú Primero terminarán dispersándose, apelando al hecho de que en la política peruana esto es un patrón que se ha repetido históricamente.

"Tengo la impresión de que el partido no se va a sostener. Van a migrar a todos lados. Están rabiosos. En el Perú si hay algo que ocurre es que siempre la lealtad es un bien escaso", comentó.

Para el excongresista, la cohesión interna se irá diluyendo conforme pasen las semanas y los simpatizantes asimilen la realidad de su líder tras las rejas. Asimismo, reflexionó sobre la naturaleza de la política, a la que calificó de "antropocéntrica", dependiente de la presencia activa de un líder. En ese sentido, descartó que Mario Vizcarra pueda asumir ese rol.

"La ausencia de ese líder dispersa, y Mario Vizcarra no es un líder", señaló.

Mensaje de Vizcarra antes de la sentencia

Horas después de conocer la sentencia, el expresidente difundió un video grabado horas antes desde su casa en el que anticipaba su postura. Vizcarra aseguró que, de ser condenado, sería por presiones del "poder mafioso que domina el Congreso, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial".

Ratificó que la decisión sería injusta porque, según él, su único "delito" fue "acusar a los corruptos del Club de la Construcción". Pese al escenario adverso, dijo estar preparado para enfrentar el fallo y pidió a sus seguidores respaldar a su hermano Mario y a los candidatos de su partido.

Las declaraciones de Gilbert Violeta ponen en duda la continuidad de Perú Primero tras la condena de Martín Vizcarra. Mientras el exmandatario insiste en que la sentencia responde a una persecución política y llama a mantener el apoyo a su entorno, voces críticas advierten que la ausencia de su liderazgo podría provocar la dispersión de sus bases y la eventual desaparición del partido.