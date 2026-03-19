Gobierno de José Balcázar autoriza viaje a Colombia de Hugo de Zela en representación del Perú en la X Cumbre del CELAC

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Colombia del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, con el propósito de participar en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Su salida del territorio nacional del 20 al 22 de marzo fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 115-2026-PCM, publicada este jueves 19 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Presencia peruana en ceremonia protocolar

De acuerdo con el dispositivo, la Presidencia Pro Tempore del CELAC, a cargo de la República de Colombia, ha convocado a una reunión con sus máximos representantes, con el objetivo de conocer los logros obtenidos en el transcurso del año 2025 y dialogar sobre los "desafíos" que enfrenta el futuro de este bloque regional, sesión que se realizará en la ciudad de Bogotá, el sábado 21 de marzo de 2026.

Asimismo, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, no solo invitó a su par peruano, Hugo de Zela, a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, también hizo propio al I Foro de Alto Nivel CELAC - África, así como a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, a realizarse el 20 de marzo de 2026.

"Resulta importante asegurar la participación del Perú al más alto nivel en dichos eventos, a fin de que el señor ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, promueva los intereses y prioridades de la política exterior peruana y reafirme el compromiso del país con el diálogo político regional, la integración latinoamericana y caribeña; y el multilateralismo, contribuyendo así, a posicionar al Perú en el escenario internacional y a fomentar un diálogo equilibrado en la región" señala el decreto.

¿Cuánto cuesta el viaje del ministro?

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 370.00 dólares y son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El viaje del funcionario de Estado se engloba en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, el cual aprueba las normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, así como de los ministros y funcionarios con el rango.

Es importante mencionar que, mientras el canciller peruano se encuentre en tierras colombinas, quien lo reemplazará en el cargo será el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez.

Finalmente, el documento es refrendado por el presidente José María Balcázar, el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, el propio Hugo de Zela.