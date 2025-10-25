Dina Boluarte cobrará más de S/ 213 mil de Reniec siguiendo orden de antigüedad, asegura jefa de entidad

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el Poder Judicial resolviera en última instancia la demanda que interpuso la expresidenta Dina Boluarte al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ordenando el pago de más de S/200 mil, la jefa de la entidad confirmó que se hará el pago siguiendo el orden de antigüedad.

Esperarán ser notificados

El Poder Judicial ordenó pagar a Reniec S/ 213. 174,63 a la exmandataria por concepto de beneficios sociales acumulados durante su paso por la institución. Ante ello, Carmen Velarde, jefa de la entidad, explicó que en su gestión se ha cumplido con los pagos de los trabajadores que han demandado y aseguró que el caso de Boluarte también se cumplirá.

"Estaremos a la espera de la notificación que nos hará llegar el Poder Judicial. Lo maneja el procurador, el procurador al menos no ha despachado conmigo, también he tenido conocimiento de la noticia que obviamente se ha expresado el Poder Judicial, pero es necesaria la notificación para conocer cuál es el sustento de la sentencia final de la resolución", detalló.

En este documento se informará a Reniec el monto exacto a pagar y luego de ello, según expresó Velarde, pasará a la Comisión de Pago de Sentencias Judiciales, que indica en una lista a quienes se les debe pagar teniendo en cuenta el principio de antigüedad, la pone en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar y entregar el dinero . "Hay otras personas que también tienen otras sentencias judiciales y que están a la espera".

En #AlFinalDelDía, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, confirmó que acatarán la sentencia que ordena pagar más de S/ 239 mil a Dina Boluarte. Indicó que se respetará el orden de antigüedad en los pagos



Demanda de Boluarte

La decisión del PJ fue adoptada tras una demanda interpuesta por la exjefa de Estado al considerar que su vínculo laboral no era de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) o locadora de servicio, sino que procedió a ser a plazo indeterminado.

En tal sentido, es por dicha razón que Boluarte Zegarra exigía que se le reconozca más de 428 mil soles por beneficios sociales y sindicales que no recibió desde 2007.

Cabre resaltar que, en primera instancia, el Poder Judicial le otorgó la razón parcialmente a la expresidenta por lo que fijó la compensación en más de 286 mil soles. Posteriormente, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima modificó dicho monto y pasó a ser S/239.674,63.

Adicionalmente, cabe precisar que el mencionado monto económico integraba el concepto de CTS que era S/61.265, 63 y 178.409 soles de gratificaciones, vacaciones, escolaridad y los beneficios colectivos establecidos en las resoluciones de 2011 y 2012 entre el sindicato de Reniec y la institución.

Luego, Reniec planteó un recurso de casación con el que buscó que se revocara el extremo que reconoce el pago de beneficios colectivos desde octubre de 2010 a noviembre de 2011 y de enero de 2015 en adelante. Por lo que la Corte Suprema dejó sin efecto los extremos solicitados por lo que la expresidenta recibirá 213.174,63 soles.

