Iván Cepeda acepta resultados oficiales y reconoce triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de la jornada electoral que se desarrolló en Colombia el pasado domingo 21 de junio, el candidato a la presidencia, Iván Cepeda se pronunció ante la finalización del conteo de votos, que dan como ganador a Abelardo De la Espriella.

Iván Cepeda reconoce triunfo de su contrincante en la contienda electoral

El candidato presidencial del oficialismo en Colombia, Iván Cepeda, reconoció de forma pública los resultados de la segunda vuelta y el triunfo de su contendor Abelardo de la Espriella, señalando que sus declaraciones se dan como un acto de responsabilidad democrática con el pueblo colombiano.

"Como candidato del Pacto Histórico y la alianza por la vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidio aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos"", manifestó Iván Cepeda.

#Atención | Iván Cepeda acepta los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella. "Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", dijo.... pic.twitter.com/iAbYhm5l1G — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 24, 2026

Político mencionó que el escrutinio se encuentra practicamente finalizado

Mediante el discurso brindado, Iván Cepeda mencionó que la decisión final de la población ya se encuentra practicamente finalizada en la que se vió un nivel muy parejo en los resultados. En ese sentido, agradeció a su equipo que lo acompañó durante el desarrollo de esta segunda vuelta, especialmente a los testigos y abogados que fueron observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral.

"Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para expresar su voluntad soberana y para definir mediante el voto el rumbo de nuestra nación. La votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano, menos de 1% de los votos separa las candidaturas", afirmó el candidato.

Asimismo, Iván Cepeda remarcó que él y su partido ha estado siempre del lado de la participación popular, de la constitución y de la soberania popular. Por esta razón, para el candidato era importante que su actuar se rige bajo la misma coherencia y convicción. No obstante, afirmó que, aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio ante hechos que considera graves y que marcaron la campaña presidencial.

Finalmente con estas declaraciones, el candidato presidencial Iván Cepeda acepta los resultados oficiales y reconoce triunfo de su contrincante Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia en la segunda vuelta.