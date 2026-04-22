Gremios empresariales arremeten contra presidente Balcázar por frenar compra de aviones

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El panorama político peruano se ha visto sacudido por la publicación de un comunicado conjunto emitido por los gremios empresariales más influyentes del país. El documento aborda la controvertida adquisición de material de defensa aérea, un proceso que, según los firmantes, es de carácter urgente debido a que el equipamiento actual es "muy antiguo".

Contradicciones en el Ejecutivo

La tensión escaló tras las recientes declaraciones de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, quienes afirmaron que el contrato con la firma estadounidense Lockheed Martin ya había sido suscrito. Sin embargo, el presidente Balcázar desmintió estas versiones y ordenó la paralización inmediata del proceso de compra. Ante esto, los gremios han sido tajantes:

"Según lo declarado por los citados ministros, el señor Balcázar ha faltado a la verdad. Además, está poniendo en riesgo nuestra capacidad de defensa aérea, actitud inaceptable de quien ejerce la más alta magistratura".

El sector privado no solo cuestiona la veracidad de la palabra presidencial, sino que invoca el peso de la historia peruana para subrayar el peligro de la inacción. Los gremios recordaron que la falta de preparación militar ha tenido consecuencias fatales en el pasado,

"La historia del Perú nos ha demostrado que la indefensión ha tenido en el pasado desastrosas consecuencias, sobre todo por la pérdida de parte de nuestro sagrado territorio", manifestaron.

📣 #Comunicado

"Sobre la compra de material de defensa aérea". pic.twitter.com/dTxMis3S1D — Asociación de Exportadores (@ADEX_PERU) April 22, 2026

El llamado a la responsabilidad política

Asimismo, el comunicado hace un llamado a la coherencia en la política exterior y comercial del país, destacando que el proveedor involucrado representa a una nación con la que se mantienen vínculos históricos. Los firmantes exhortaron al mandatario a que

"Invocamos una vez más al Presidente Balcázar que honre los compromisos asumidos por el Perú con un país como Estados Unidos que, además de haber cumplido más de 200 años de excelentes relaciones con el Perú, es un importante aliado estratégico político y comercial", exhortaron en el documento.

La crisis de confianza entre el Ejecutivo y el sector empresarial parece haber llegado a un punto de no retorno respecto a la soberanía nacional. El comunicado finaliza con una exigencia directa tanto al Palacio de Gobierno como al Parlamento, invocando a los congresistas a "estar a la altura de sus responsabilidades".

En conclusión, este impasse no solo pone en duda la estabilidad del gabinete ministerial (ante la evidente contradicción entre el presidente y sus ministros), sino que deja en el aire la capacidad del Estado para garantizar la integridad del territorio en un contexto global incierto.