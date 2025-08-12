Gustavo Petro debe ser declarado 'persona non grata' por desconocer soberanía peruana sobre Santa Rosa

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/08/2025
En entrevista con Exitosa, el excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, propuso declarar a Gustavo Petro como persona non grata por desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa. Además, criticó las presidente colombiano por dañar las relaciones con el Perú.
Sobre precandidato presidencial de Colombia
Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exparlamentario también cuestionó severamente el hecho que el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, haya sido quien colocó la bandera de su país en territorio peruano. "No es un ciudadano común y corriente".
"Evidentemente, el Perú tiene que protestar por este hecho y declarar persona no grata a Petro quizás y al propio partido gobernante. Colombia sí, Petro no, eso es lo que debe ser la consigna nuestra. Es un tema personal y político, está haciendo daño a una relación que tiene 100 años de fraternidad, eso me parece que es espantosamente malo", dijo a nuestro medio.
De tal modo, García Belaunde indicó que ante este acto por parte de Quintero, quien integra parte del partido de Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Estado peruano debe protestar debido a que no se estaría respetando la soberanía peruana, al no reconocer a Santa Rosa como territorio peruano.
Parámetros que debe tomar Perú
En tal sentido, para el exparlamentario el Estado peruano debe participar en la reunión anunciada por Petro desde Leticia, el pasado 7 de agosto; sin embargo, deberían enviar a personal de "menor nivel", no a ministros ni viceministros, para dialoguen con dicha autoridad. "No hay que dejar de ir", añadió.
Además, indicó que se deben establecer ciertas condiciones por parte del Gobierno peruano ante dicho encuentro, una de ellas debería ser que Perú mantendrá diálogo con Colombia, mientras Gustavo Petro no esté en el poder.
"En Ecuador hace un tiempo atrás, se vacó a un presidente porque era borracho, acá estamos hablando de cosas peores inclusive, entonces, es muy difícil tratar con un presidente que gobierna un país de manera irresponsable y que busca un lío que nunca hubo", enfatizó García Belaunde.
Según García, el partido político del Gobierno de Petro y el propio Daniel Quintero, deben disculparse con el Estado peruano, al haber realizado dicha "intromisión" al país peruano.
De esta manera, el exparlamentario Víctor García Belaunde indicó que el Estado peruano debería declarar a Gustavo Petro, a su partido político y al candidato Daniel Quintero como personas non grata por desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa.