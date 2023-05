Héctor Valer en desacuerdo con bono de S/ 9 900 para trabajadores del Congreso: La mayor parte no trabaja

El legislador Héctor Valer aseguró que está en desacuerdo con la aprobación del bono de S/9 900 para los trabajadores del Congreso de la República e, incluso, afirmó que gran parte de los integrantes del Servicio Parlamentario no cumplen sus funciones.

El congresista tuvo duras críticas en contra de los mencionados empleados; entre ello, indicó que estos carecen de determinados conocimientos y por ello consideró que "no sirven para nada".

"Yo estoy en desacuerdo [...] la mayor parte del Servicio Parlamentario, sobre todo aquellos que se acogieron al retiro voluntario de las planillas del Congreso de la República, han regresado al Congreso y no sirven para nada, no trabajan, no saben de tecnología de información", declaró Valer Pinto para Radio Nacional.