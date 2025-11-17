Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza: Solicitará a Bélgica el retorno del exmagistrado

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En la última sesión del Consejo de Ministros realizado este lunes 17 de noviembre, se aprobó la extradición del exmagistrado César Hinostroza. Investigado por el delito de cohecho, el Gobierno peruano solicitará al Reino de Bélgica su retorno para que sea procesado por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Corte Suprema lo declaró procedente

Tras el informe emitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, se adoptó esta medida, que recomendaba acceder al pedido. También se consideró que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara procedente la solicitud conforme al marco constitucional y procesal vigente.

el requerimiento para traer de regreso a Hinostroza Pariachi lo realizó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Cabe precisar que por este departamento el exmagistrado abandonó el Perú en 2018.

#NotaDePrensa | Gobierno aprueba la resolución suprema de extradición de César Hinostroza Pariachi. Con esta medida, el Ejecutivo reafirma su voluntad de impulsar el fortalecimiento institucional, que exige una lucha firme contra la corrupción y el respeto irrestricto al debido... pic.twitter.com/2HuwFhy9Kl — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 17, 2025

Con este pedido al Reino de Bélgica, se permitirá que sea procesado en el país por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico. Así, el Gobierno podría cerrar un capítulo de corrupción obstruido por años, luego de la fuga del exjuez vinculado al caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Con esta medida, Ejecutivo reafirma su voluntad de impulsar el fortalecimiento institucional, que exige una lucha firme contra la corrupción y el respeto irrestricto al debido proceso, pilares indispensables para consolidar la confianza ciudadana", indica la nota de prensa del Ejecutivo.

La fuga de Hinostroza desde Tumbes

Corría el mes de octubre de hace siete meses cuando diversos medios de comunicación informaban que el exjuez supremo había huido del Perú a través de la frontera norte. Por vía terrestre escapó hasta Guayaquil y desde ahí tomó un avión con destino hacia España.

Pese a contar con una orden que impedía su salida del territorio nacional, cuando cruzó por el Control Binacional de Tumbes, no tuvo problemas con las autoridades migratorias. Tras varios años sin ser captado, reapareció en el país ibérico en julio del 2022, lugar que abandonaría tiempo después, reapareciendo en Bruselas, capital belga.

Exjuez César Hinostroza captado en un restaurante de Bélgica.

Tras varios años desde que César Hinostroza fugara del Perú, finalmente una gestión aprobó la extradición para que afronte la justicia. El Gobierno de José Jerí solicitará al Reino de Bélgica el retorno del exmagistrado que se esconde en dicho país luego de huir en el 2018.