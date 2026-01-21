Iván Paredes sobre su renuncia al INPE: "Es el momento de dar un paso al costado"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Iván Paredes, quien acaba de presentar su renuncia como jefe del Instituto Nacional Penitenciario detalló las razones de su decisión y sostuvo que una de ellas es que "es el momento".

Problemas de salud

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Paredes indicó que dos razones fueron las que los impulsaron a presentar su renuncia la tarde el último martes 20 de enero al presidente José Jerí en medio de una crisis que enfrenta el Ejecutivo por el caso 'Chifagate'.

"Presenté mi renuncia el día de ayer, estoy esperando que la acepten, que salga publicado en El Peruano, fue una decisión particular, no es una decisión que la haya tomado en conjunto con otras personas. Bueno, por dos razones", expresó.

Una de estas razones es un tema de salud, aseguró Paredes, que inicio a raíz del constante estrés que vive desde que asumió el cargo en el INPE, lo que genera que no pueda cumplir sus funciones como se solicitan.

"He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco y a raíz del estrés, el médico me dice que por el estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer", indicó.

"Es el momento"

Ello, tomando en cuenta que el presidente José Jerí ordenó a todos los funcionarios realizar requisas en penales y, especialmente, en el cargo de jefe de INPE esto es completamente obligatorio y en diferentes centros penitenciarios.

"Esa es una que para mi es muy importante porque quiero sentirme bien y dos es el tema que creo que ya era el momento de dar un paso al costado, yo entiendo que el presidente Jerí me dio toda su confianza, en su momento salió a respaldarme, cosa que lógicamente me gustó mucho. Pero creo que ya es el momento de dar un paso al costado", manifestó.

Aseguró que su decisión no se da por la crisis que vive el Ejecutivo, es personal y el presidente no tenía conocimiento de que lo haría. "Yo no he hablado con él, él no lo sabe", reiteró.

Es en ese sentido que Iván Paredes explicó que tuvo dos razones para presentar su renuncia como jefe del INPE, principalmente porque considera que "es el momento".