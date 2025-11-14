El APRA busca llegar a la presidencia: "Hemos tenido dificultades", señala Javier Velásquez Quesquén

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial del APRA, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que el partido ha atravesado por dificultades internas desde 2016. Además, destacó que, cuando estaba vivo, Alan García era el candidato indiscutible, debido al liderazgo que tenía dentro de la agrupación política.

Una precandidatura retirada

De cara a las elecciones generales del 2026, el partido que llegó a Palacio de la mano del doctor García Pérez en dos ocasiones, tiene 14 precandidaturas, tras el retiro de una. Así lo confirmó Velásquez Quesquén, quien fue titular de la Presidencia del Consejo de Ministros entre 2009 y 2010.

"14, hay una que se ha retirado y hoy el partido vive una dinámica muy tensa de la fiesta electoral interna. De las 14 fórmulas que se han presentado, una va a ser la que va a representar al partido en las próximas elecciones generales", indicó el precandidato.

El ex parlamentario señaló que la interna de la agrupación política ha habido "dificultades" que entorpecieron la organización de la misma. La falta de elecciones internas en 2016 y su ausencia en 2021 obligaron a un reajuste, sumado al deceso del exmandatario, que era la figura más representativa del APRA.

"Con Alan habían elecciones internas, yo me he reelegido cinco veces por Lambayeque, pero he pasado por las elecciones internas. Lo que sucede es que cuando Alan estaba, era un líder indiscutible. ¿Quién podía discutir que él era el candidato presidencial?", mencionó.

APRA respalda a la 'Generación Z'

El precandidato presidencial del APRA, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que el partido no puede cuestionar las movilizaciones sociales, como la convocada por la Generación Z. Por ello, exhortó a que la Policía actúe con inteligencia cuando los jóvenes y colectivos participen en las protestas.

"La respaldo. El APRA por principio no puede cuestionar una legítima movilización de jóvenes o de algunos sectores sociales del país reclamando legítimamente reivindicaciones que tiene pendiente el gobierno. Segundo es que la función de la autoridad es encausar la protesta, lo que significa evitar que hayan hechos violentos", sostuvo.

En desarrollo...