JEE Pacasmayo emitió informe por cámara usada en mitin de Keiko Fujimori: No impondrá sanción

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo emitió una resolución con respecto a la cámara del Congreso utilizada en el mitin que realizó Keiko Fujimori en Huanchaco a finales de octubre. Determinó la responsabilidad de dos trabajadores del parlamento, aunque no emitió sanción, remitiendo la documentación a otras instancias.

Fernando Rospigliosi no fue incluido

Los dispuesto por este JEE en La Libertad es que Jaime Abensur Pinasco, director general Parlamentario y Daniel Constantino Luza Amésquita, servidor de la oficina de participación ciudadana del Legislativo, tienen responsabilidad en la acusación. Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado, fue exonerado tras la apelación que presentó.

"Han incurrido en infracción al deber de neutralidad prevista en el subnumeral 32.1.2, numeral 32.1, del artículo 32° del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, la misma que fue ratificada mediante resolución N.° 00186-2025-JEE/PCYO/JNE, de fecha 25 de noviembre del 2025", indica el JEE Pacasmayo.

#EnVivoRemite informe sobre infracción a la neutralidad electoral por cámara usada en mitín

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9sE9w pic.twitter.com/EB2maVjP4w — Canal N (@canalN_) December 15, 2025

Debido a que de los tres señalados, solo el congresista de 78 años presentó una apelación, la cual fue revisada por el Jurado Nacional de Elecciones y declarada fundada, no se le adjudicó responsabilidad. Esto se resolvió el pasado viernes 5 de diciembre en una audiencia virtual.

"Revocó el extremo de la Resolución N° 00133-2025-JEE_PCYO/JNE que le atribuyó la infracción al deber de neutralidad y, reformándola, dispuso que dicha autoridad no ha incurrido en la infracción prevista en el subnumeral 32.1.2, numeral 32.1, del artículo 32°del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral" precisa.

Otras instancias determinarán sanciones

Tras completar su informe, el JEE de Pacasmayo, sostiene que se encargó de administrar justicia en material electoral. Empero, las investigaciones y sanciones tendrán que ser impuestas por otras instancias, "para que actúen conforme a sus atribuciones" sobre las dos personas señaladas como responsables de infringir la neutralidad electoral.

"Remitir copia de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República, para que actúen de acuerdo con sus atribuciones, respecto a los señores Jaime Américo Abensur Pinasco y Daniel Constantino Luza Amésquita", menciona.

La cámara del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori.

Más de dos meses después del mitin que realizó Keiko Fujimori en el que anunciaba su precandidatura presidencia con Fuerza Popular, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo emitió su informe final sobre el caso. Por el uso de una cámara del Congreso, encontró responsables a dos extrabajadores del Poder Legislativo.