Jorge Chávez Cotrina critica reducción del presupuesto de la Fiscalía: "¿Cómo nos enfrentamos a la criminalidad?"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Mucho se ha dicho en el último tiempo que la Fiscalía y el Ministerio Público son parte clave y hasta cómplices del avance de la delincuencia y criminalidad en el país. Sin embargo, desde el interior de estas entidades han revelado que la falta de respaldo económico es un factor más que determinante para que no puedan realizar su trabajo en medio de esta crisis de inseguridad.

Chávez Cotrina lamenta reducción de presupuesto a la Fiscalía

Sobre este tema, Exitosa conversó con el coordinador nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, para conocer sus sensaciones sobre la actualidad del país en materia de seguridad.

De inmediato, el fiscal dejó en claro que el Ejecutivo tiene que fortalecer el apoyo económico tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional del Perú ya que sin los recursos necesarios es casi imposible poder aplicar las nuevas normas o leyes que se den en el marco de la lucha contra la criminalidad.

"Lo que necesitamos es fortalecer el sistema de administración de justicia. Si tú tienes un Poder Judicial, un Ministerio Público inteligente y la policía quebrada sin presupuesto real, porque más que des normas o 50 mil leyes, no va a funcionar. Las normas no solucionan el problema, puedan poner pena de muerte, cadenas perpetuas, pero si el sistema está quebrado no vamos a solucionar esta situación de delincuencia", indicó.

En esa misma línea, Chávez Cotrina aprovechó nuestro medio para hacer un llamado de atención al Congreso y Ejecutivo por haberles reducido el presupuesto para este 2026 a pesar de haberlo advertido en los últimos meses del 2025.

"No es posible que frente al avance delincuencia que estamos teniendo en estos últimos tiempos el Congreso y el Ejecutivo hayan recortado para este año el presupuesto el Ministerio Público, eso es una realidad. ¿Cómo nos enfrentamos a la criminalidad?", agregó.

Atenderán personalmente a víctimas de extorsión

El integrante del Ministerio Público también indicó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha dispuesto que los fiscales atiendan personalmente a las personas que son víctimas de extorsión cuidando estrictamente sus identidades.

"Pese a la falta de apoyo presupuestal, nuestro fiscal de la Nación ha dispuesto que a partir del día de hoy vamos a atender personalmente a las víctimas de extorsión. Ha emitido unos lineamientos a través de los cuales se darán las facilidades para que las personas que están siendo extorsionadas se acerquen a las fiscalías de crimen organizado y los fiscales les darán diferentes garantías", puntualizó.

En resumen, el coordinador nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, lamentó que el Ejecutivo redujera el presupuesto de la Fiscalía y Ministerio Público en medio de las crisis de inseguridad que se vive.