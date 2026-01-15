Martín Vizcarra: PJ evaluará el 21 de enero pedido del expresidente para suspender provisionalmente su condena

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó para el miércoles 21 de enero, la audiencia de solicitud que busca suspender temporalmente la condena de 14 años de cárcel impuesta al expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

A través del requerimiento formulado por su defensa legal, la exmandatario busca recobrar su libertad después de que fuera internado en el penal de Barbadillo a finales de noviembre del 2025, al ser condenado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio.

En búsqueda de su libertad

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, en diciembre último admitió a trámite el pedido de suspensión de la condena por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'. En ese sentido, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dispuso que el expediente se devuelva a su juzgado de origen para que sea analizado por sus magistrados.

Asimismo, la diligencia también escuchará la posición del Ministerio Público, institución que se mostró conforme por lo desarrollado y logrado por el fiscal Germán Juárez Atoche, hoy a la cabeza de la Tercera Fiscalía superior contra Lavado de Activos.

(Noticia en desarrollo...)