Jorge Montoya no firmará mociones de censura contra Arana y Santiváñez: Generan un problema donde no existe

El parlamentario Jorge Montoya se pronunció respecto a la presentación de mociones de censura contra el el premier Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, luego de la difusión de audios atribuidos a ambos por los que se les involucra en un presunto tráfico de influencia. Según indicó el legislador, no apoyará las mociones que se presenten.

Pide peritaje oficial de audios

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Parlamento, el congresista de la República minimizó la revelación de estos archivos de audios en donde se revelaría un presunto favorecimiento al expolicía expolicía Miguel Marcelo Salirrosas 'Diablo'.

"Hasta que no se haga un peritaje completo no puedo dar opiniones al respecto. Yo no la voy a firmar (la moción de censura). No es que confíe en los ministros, es que estamos generando un problema donde no existe, el problema afecta al Estado" ", dijo ante la prensa, este miércoles 17 de septiembre.

De tal modo, Montoya indicó que no opinará sobre el tema hasta que se realice un peritaje completo de estos audios en donde se vincula a Arana y Santiváñez en el presunto delito de tráfico de influencias. Además, confirmó su postura tajante de no apoyar las mociones de censura anunciadas por algunos de sus colegas que considera, ambas autoridades no deberían ser parte del Ejecutivo.

En tal sentido, el legislador minimizó la gravedad del caso sobre la conversación en los audios, señalando que se estaría generando un "problema en donde no existe". Además, indicó que estos cuestionamientos afectarían al Estado peruano. "Afecta a la condición del Gobierno, afecta a la marcha económica del país", añadió.

Asimismo, indicó que cualquier irregularidad que pueda existir de confirmarse que la voz de los audios pertenece a Arana y Santiváñez, debe ser la Fiscalía de la Nación quien evalúe el tema y presente las denuncias correspondientes.

Arana no reconoce su voz en polémicos audios

Cabe mencionar que, en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Eduardo Arana, respondió sobre los recientes audios difundidos donde mantiene una conversación con Juan José Santiváñez para favorecer al reo Marcelo Salirrosas, más conocido como 'El Diablo'.

El presidente del Consejo de Ministros negó que la voz en estos audios sea suya y acusó de la existencia de un complot que solo busca desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte. A su vez, dejó en claro que durante su gestión como ministro de Justicia y Derechos Humanos, jamás buscó beneficiar a ningún interno.

Es así que, Jorge Montoya aseguró que no apoyará las voceadas mociones de censura contra el premier Eduardo Arana y Juan José Santiváñez, a pesar de la difusión de audios presuntamente atribuidos hacia sus personas.