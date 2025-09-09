Danny Humpire sobre peritaje fiscal a voz de Juan José Santiváñez: "No han tenido la fuente original"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el exjefe de peritajes del Ministerio Público, Danny Humpire, advirtió que no se habría cumplido con los protocolos básicos para la evaluación del audio que tendría la voz de Juan José Santiváñez.

Peritaje no habría contado con fuente original

En diálogo con Nicolás Lucar, en el programa Hablemos Claro, aseguró que el audio revisado no estaría en el formato original, incumpliendo los protocolos básicos como usar la fuente de origen del audio de Juan José Santiváñez para confirmar que no hayan sido manipulados o editados.

"Es muy necesario tener la fuente de origen (...) porque hoy en día estamos viendo que te pueden clonar una voz, te pueden editar una voz. (...) Ellos dicen en su pericia que el formato del audio es en MP3 y ellos homologan un audio WAV, osea gravísimo. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Me está diciendo que no han tenido la fuente original": indicó.

Asimismo, señaló que se trata de un audio fragmentado en tres partes y el proceso realizado no responde al cómo se realizó esta división, lo que pone en duda la evaluación. Lo que se debió hacer, afirmó, es entregar la fuente original, pero lo que hicieron, según sus palabras, fue pasarlo de una grabadora a una PC, luego a un USB y finalmente, a un CD, que es donde se hizo el peritaje.

Se debería hacer nuevo peritaje

Humpire señaló que el peritaje debería realizarse nuevamente, pues por proceso que ha tenido no sería válido para el proceso judicial, ya que consideró que el capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo debería presentar la fuente original del audio.

"Se tiene que hacer [un nuevo peritaje con la fuente original del audio] para que no quede un vacío. Esto también, al haberse hecho esto ya se manipuló la evidencia", sentenció.

Además, el experto cuestionó la credibilidad de uno de los peritos, ya que en un caso similar, pero con un audio más nítido y original determinó que no era la voz, mientras que en este caso, siendo cómo se dieron los procesos y que, según él, se trata de un audio más complicado de entender, resolvió que la voz si corresponde a Santiváñez.

Por otro lado, consideró que deberían estar separados el Ministerio Público de los peritos, deberían ser pendientes y debe estar acreditados, "es una recomendación mundial".

De esta manera, Danny Humpire, advirtió de la violación del proceso para realizar el peritaje del audio entregado por el capitán Junior Izquierdo con una voz atribuida al ministro Juan José Santiváñez.