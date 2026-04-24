Jorge Montoya respalda al JNE tras rechazar elecciones complementarias: "La gente está influenciada"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones sorprendió a más de uno al tomar la decisión de rechazar el partido de diferentes partidos políticos de realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Esto se da luego de las diversas irregularidades reportadas el día de la primera vuelta en centros de votación de Lima Sur.

Jorge Montoya aprueba decisión del JNE

La postura del Jurado generó reacciones distintas en los personajes políticos del país. Por ejemplo, Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, salió a respaldar dicha decisión al asegurar que el proceso electoral ya no es limpio ya que la ciudadanía está influenciada por los resultados.

En declaraciones a la prensa, el almirante indicó que las elecciones deben ser equilibradas en todo sentido por lo que a estas alturas ese panorama cambió radicalmente.

"Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados y por las situaciones que pasaron luego del 12 de abril. Se supone que esto es una competencia limpia que se juega en un solo partido. No se tomaron medidas en ese momento y quedó así", precisó.

#EnVivo



Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, sobre decisión del JNE: Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/02MB925dRB — Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Pidieron la salida de Corvetto en su momento

A su vez, Jorge Montoya recordó todas las irregularidades reportadas en las elecciones generales y recordó que en los anteriores comicios ya las había advertido. Incluso, dejó en claro que pidieron la salida de Piero Corvetto a través de un informe que el Congreso rechazó.

"Afecta a todos los candidatos que están compitiendo por los primeros puestos. Todo el proceso ha sido irregular, eso tiene que queda claro. La vez pasada lo dijimos e hicimos un informe pidiendo que sean separados Corvetto y Salas Arenas, pero fue puesto en archivo por el Congreso", añadió.

Renovación Popular lamenta decisión del JNE

Contrario a lo dicho por el almirante, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, dejó en claro que su partido rechaza rotundamente la decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Según comentó, el daño está hecho al haberle negado a miles de ciudadanos su legítimo derecho a ejercer su voto el pasado 12 de abril.

"Acá los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra posición. El Jurado tiene una gran responsabilidad histórica, pero al parecer sus miembros no están entendiendo eso. El daño está hecho y se ha negado el derecho a voto de miles de peruanos y creo que están equivocando el camino", contó en Exitosa.

En resumen, Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, respaldó la decisión del JNE de rechazar las elecciones complementarias en Lima Metropolitana.