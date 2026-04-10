Jorge Nieto cuestiona papel de la clase política en el Congreso: "Es la que tenemos que desechar de la vida pública del país"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A dos días de celebrarse las elecciones generales en nuestro país, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, estuvo hoy en Exitosa para no solamente dirigirse a la población, sino también para hacer una crítica sobre el papel de cierta clase política representada en el Congreso de la República.

Cabe señalar que, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno en julio próximo, cerró su campaña electoral la noche de ayer, jueves 9 de abril, en el Paseo Colón, quedando a la expectativa de lo que pueda ocurrir con su suerte este domingo 12 de abril.

"Lo hemos visto en el Congreso: Se alían la extrema derecha con la extrema izquierda"

Durante la entrevista brindada en el programa "Hablemos Claro", Jorge Nieto Montesinos recordó que su plan de gobierno ha recibido críticas positivas por parte de expertos, profesionales y que incluso, ha sido también revisada por la Inteligencia Artificial, coincidiendo todas las partes, que su propuesta es "orgánica y articulada".

No obstante, aseveró que, para darle un giro al país, es necesario dejar a un lado la polarización política, puesto que, solo funciona en beneficio de cierta clase representada en el Parlamento, la cual dice, con tal de lograr sus conveniencias, se terminan uniendo, pese a demostrar "diferencias" en público.

"Lo hemos visto en el Congreso: Se alían la extrema derecha con la extrema izquierda y toda la fauna de acompañamiento que está buscando con el presupuesto público, en los hechos son aliados. Esa coalición del mal, mafiosa, corrupta, es la que tenemos que desechar de la vida pública del país y abrir un espacio para todas las posiciones políticas", sostuvo.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, tuvo duras críticas contra la clase política que actualmente dirige el Congreso, calificándola como una "coalición del mal". "Es la que tenemos que desechar",... pic.twitter.com/HexniTPNC9 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 10, 2026

Bajo esta premisa, consideró que es importante abrirle frente a las representaciones "honestas" de la derecha, izquierda y centro, a fin de que propongan "iniciativas consistentes", sin esperar intereses personales, más que sus aportes tengan como objetivo el desarrollo del Perú.

No hubo confianza para concretar alianzas electorales

Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se concretaron alianzas políticas para estas elecciones generales, Jorge Nieto respondió que en los últimos dos años se dieron múltiples intentos, pero por falta de entendimiento no se llegó a formalizar.

"Hay una sociedad 80 % informal que segrega no cohesión, más bien dispersión. Es un tema con más mar de fondo y creo que hay que referirnos a ello porque tiene que ver con la manera en la que esa sociedad se expresa en política. Se hicieron distintos intentos, se hicieron diálogos, se conversaron, pero finalmente el tema de confianza es fundamental y no se produjo, no se logró crear", señaló.

Esta afirmación la hizo con referente a la difusión de una carta firmada por un colectivo ciudadano que pide una alianza electoral entre Marisol Pérez Tello, Alfonso López-Chau, Mesías Guevara y Jorge Nieto, con el objetivo de conformar un solo bloque para la primera vuelta.

El candidato presidencial Jorge Nieto se refirió de esta manera sobre el papel el Legislativo en el último quinquenio. De llegar a la presidencia, afirma que convocará a los mejores cuadros de la política peruana que vengan visión de Estado.